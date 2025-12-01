Ģimene joprojām cenšas saprast, kāpēc pēkšņi miris LTV senioru iepazīšanās raidījuma "Sirdslietas" dalībnieks Jānis Pavlovskis (70). Notikušais viņu tuviniekos atstājis neizpratni un aizdomas par iespējamu medicīnisku nolaidību, vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Jāņa meita Liene Lasmane atceras, ka tēvs ļoti priecājies par dalību raidījumā un filmēšanos saucis par “jauku piedzīvojumu”. Viņš visu mūžu bijis aktīvs, strādājis kravu pārvadājumu nozarē, nodarbojies ar sportu un pats savām rokām uzcēlis māju.
“Pat nezinu, ko tētis nemācēja darīt. Viņš bija liels darbaholiķis,” viņa piebilst.
3. oktobrī filmēšanas komanda, ierodoties pie Jāņa, pamanījusi, ka viņš jūtas slikti, un izsaukusi neatliekamo medicīnisko palīdzību. Gaiļezerā konstatēts šķidrums plaušās, taču stāvoklis strauji pasliktinājies — iestājusies klīniskā nāve, pēc kuras viņu pieslēdza pie aparatūras. Ģimene bija gatava tēvu kopt mājās, taču ārstēšanas process šķitis neskaidrs un nekoordinēts.
"Mēs, protams, nevienu nevēlamies vainot, bet nepamet sajūta, ka tētis ir aizgājis mūžībā mediķu nolaidības dēļ,"
saka meita. "Neviens viņu tur neārstēja."
Pavlovskis neilgi pirms nāves ticis pārvests uz citu slimnīcas nodaļu, par ko tuvinieki netika brīdināti.
7. novembrī viņš miris, kā iemeslu norādot sirds darbības apstāšanos.
Meita atzīst: “Domāju, ka tētim vēl vajadzēja dzīvot un dzīvot.”
