Vieglas ruletīties, pildītas ar šampinjoniem un burkāniem būs gards cienasts arī tiem, kas ievēro diētu.
Sastāvdaļas
- 2 vistas filejas
- 200 g šampinjonu vai citu sēņu
- 4 plānas kūpināta bekona šķēles
- 30 g siera
- 1 burkāns
- saišķītis pētersīļu
- svaigs rozmarīns
- pustējkarote karija
- sāls, pipari
- sviests cepšana
Pagatavošana
Filejas izklapē, pārkaisa ar sāli, pipariem un sasmalcinātu rozmarīnu. Burkānu sarīvē uz rupjas rīves, šampinjonus sagriež. Sēnes apcep sakarsētā sviestā, pievieno sarīvētos burkānus un nedaudz pasautē. Pieliek sakapātus pētersīļus, pārkaisa sāli, piparus, kariju, visu samaisa un padzesē.
Tad masu klāj uz filejām, vidū liek siera stienīšus, satin ruletes un aptin ar bekona šķēlītēm, aizsprauž ar koka irbulīšiem.Ruletes apcep pannā, apgrozot no visām pusēm. Pēc tam turpina cept cepeškrāsnī 180-200 °C aptuveni 20 minūtes.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem