Dziedošais aktieris Varis Vētra 70 gadu vecumā kļuvis par tēvu sestajam bērnam – 16. decembrī pasaulē nācis viņa un sievas Sanitas otrais kopīgais dēls Mārtiņš Uga, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Runājot par sajūtām, atkal kļūstot par vecākiem, Vētra atzīst: "Mums viss ir lieliski! Esam ļoti laimīgi, un manī atgriezies tāds spars, ka esmu uzrakstījis pat dažas rindiņas jaunai dziesmai!". Kā liecina aktiera teiktais, ģimenē valdījis priecīgs un radošs noskaņojums.
Pāra pirmais kopīgais dēls Matīss Ūve jau ir septiņus gadus vecs un ar lielu prieku uzņēmis jaunā brāļa ienākšanu ģimenē. Vētra stāsta, ka abi puikas ir ļoti līdzīgi, taču vienlaikus vecākajam dēlam joprojām nepieciešama īpaša vecāku uzmanība un mīļums, ko ģimene cenšas nodrošināt.
Mārtiņš Uga ir Vara Vētras sestais bērns. No iepriekšējām attiecībām aktierim ir vēl četri bērni – Kristaps, Māra, Sabīne un Niklāvs –, kuri jau pieauguši.
Plašāks lasāms žurnāla "Privātā Dzīve" 6. janvāra numurā.
