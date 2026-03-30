ASV prezidents Donalds Tramps apsver operāciju Irānā, lai sagrābtu aptuveni 400 kilogramus augsti bagātinātā urāna, vēsta laikraksts "The Wall Street Journal".
Atsaucoties uz ASV amatpersonām, laikraksts svētdien ziņoja, ka Tramps šobrīd izvērtē, cik bīstama šī operācija būtu sauszemes spēkiem, kas tajā būs iesaistīti.
Prezidents visumā atbalsta šo ideju, jo šāda operācija palīdzētu sasniegt viņa pasludināto galveno mērķi neļaut Irānai iegūt kodolieročus.
Tā tomēr būtu sarežģīta un bīstama operācija, kuras laikā ASV karavīriem būtu jāatrodas Irānas iekšzemē vairākas dienas vai pat ilgāk.
Pirms Izraēla un ASV pagājušā gada jūnijā veica uzlidojumus trim Irānas kodolobjektiem, Teherānas rīcībā saskaņā ar Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) datiem bija vairāk nekā 400 kilogramu līdz 60% bagātināta urāna.
Taču kodolieroču ražošanai nepieciešams urāns, kura tīrība pārsniedz 90%.
Augsti bagātinātais urāns, domājams, tiek glabāts pazemes tuneļos Isfahānas un Natanzas kodolobjektos, kas tika bombardēti jūnijā.
Tramps uzdevis saviem padomniekiem bagātinātā urāna nodošanu ASV sarunās ar Irānu izvirzīt kā vienu no priekšnoteikumiem kara izbeigšanai, atsaucoties uz kādu anonīmu avotu, vēsta "The Wall Street Journal".
Tikmēr jau vairākas dienas parādās ziņas par iespējamo ASV sauszemes iebrukumu Irānā.
