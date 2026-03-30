EM piedāvā mehānismu pārmērīgu degvielas cenu ierobežošanai

Degvielas mazumtirgotājiem plānots piemērot solidaritātes maksājumu, ja to faktiskā mazumtirdzniecības cena pārsniegs objektīvi aprēķināto orientējošo mazumtirdzniecības cenu par vairāk nekā 3%, liecina Ekonomikas ministrijas (EM) iesniegtais likumprojekts.
Atbilstoši izstrādātajam likumprojektam, ja mazumtirgotāja noteiktā degvielas cena par 3% pārsniegs aprēķināto orientējošo mazumtirdzniecības cenu, ieņēmumu summa virs šī sliekšņa tiks iekļauta solidaritātes maksājuma bāzē, piemērojot 100% likmi.
Vienlaikus solidaritātes maksājumu nepiemēros, ja mazumtirgotājs varēs dokumentāri apliecināt, ka faktiskās degvielas iepirkuma izmaksas attiecīgajā periodā pārsniedza orientējošās mazumtirdzniecības cenas aprēķinā izmantoto iepirkuma cenu par vairāk nekā 3%. Tad attiecīgi solidaritātes maksājuma bāzi samazinās proporcionāli dokumentāri apliecinātajai iepirkuma cenas pārsnieguma daļai.
Ministrijā atzīmē, ka likumprojekts "Degvielas tirgotāju solidaritātes maksājuma likums" izstrādāts, lai mazinātu negatīvo sociālekonomisko ietekmi uz tautsaimniecību, kas rodas degvielas strauja mazumtirdzniecības cenu pieauguma dēļ, kā arī, lai nodrošinātu papildu finanšu līdzekļus valsts budžetā valsts apgādes drošības stiprināšanai un ar to saistīto fiskālo vajadzību segšanai.
Solidaritātes maksājums būs pagaidu mehānisms, ko piemēros tikai tad, ja degvielas mazumtirdzniecības cena būtiski pārsniegs naftas produktu cenu izmaiņas pasaules tirgos, tādējādi nodrošinot papildu finanšu līdzekļus ar to saistīto fiskālo vajadzību segšanai un mazinot ar degvielas cenu pieaugumu saistīto ietekmi, atzīmē ministrijā.
EM norāda, ka
solidaritātes maksājums terminētā periodā vērsts uz valsts apgādes drošības stiprināšanu,
mazinot ar degvielas cenu pieaugumu saistīto ietekmi un nodrošinot papildu finanšu līdzekļus ar to saistīto fiskālo vajadzību segšanai. Solidaritātes maksājumu piemēros, lai nodrošinātu nodokļu izmaiņu atbilstošu un savlaicīgu atspoguļošanu degvielas mazumtirdzniecības cenās, kā arī gadījumos, kad degvielas cenas pieaugums mazumtirdzniecībā būtiski pārsniegs naftas produktu cenu izmaiņas pasaules tirgos vai cenas neatbildīs nodokļu izmaiņām.
Ministru kabineta noteiktā iestāde katras nedēļas pirmajā darba dienā aprēķinās un publicēs tīmekļvietnē orientējošo mazumtirdzniecības cenu dīzeļdegvielai un benzīnam. Orientējošās mazumtirdzniecības cenas aprēķināšanā paredzēts ietvert visus būtiskākos degvielu veidojošos cenu elementus, piemēram, degvielas iegādes izmaksas, piegādes, uzglabāšanas, loģistikas izmaksas un citus parametrus.
EM atzīmē, ka orientējošā mazumtirdzniecības cena nodrošina, ka mazumtirgotāji var gūt peļņu, jo
solidaritātes maksājums būs vērsts tikai pret pārmērīgo uzcenojumu.
