Mikromobilitātes rīkus no aprīļa sagaida jaunas un stingrākas prasības

Mikromobilitātes rīku lietošanā no 1. aprīļa stāsies spēkā vairākas jaunas prasības, kas paredz pašgājēju velosipēdiem aizliegt pārvietoties pa ietvēm, kā arī līdz 30. aprīlim būs jāveic to obligāta reģistrācija un obligātās civiltiesiskās atbildības (OCTA) iegāde.
Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Andrejs Aronovs aģentūrai LETA norādīja, ka policijai nav pietiekamu resursu, lai uzraudzītu katru pašgājēja velosipēdu, tomēr policija centīsies strādāt ar to, kas ir pieejams.
"Galvenais, ka tagad ir instrumenti, proti, tagad ir skaidri spēles noteikumi, un policija vairāk akcentēs uzmanību nevis uz formāliem pārkāpumiem, piemēram, ja nav kāda atstarotāja gaisma, bet uz agresīviem braucējiem, kam resursu vajadzētu pietikt," sacīja Aronovs.
Viņš skaidroja, ka iepriekš nebija noteikta papildu kategorija — pašgājēju velosipēds, un tādēļ vadītāji mēģināja spekulēt ar dažādām interpretācijām, bet tagad šī kategorija ir noteikta likumā.
Jaunā definīcija, kas stājās spēkā Ceļu satiksmes likumā pērn rudenī, ir pašgājēja velosipēds —
velosipēds ar elektromotoru, kura jauda nepārsniedz 1000 vatus (W) un kas atslēdzas, ja ātrums pārsniedz 25 kilometrus stundā (km/h). Tāpat pašgājēju velosipēdu elektropiedziņa darbojas arī tad, ja pārstāj mīt pedāļus.
Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs (P) papildināja, ka grozījumi bija nepieciešami no satiksmes drošības viedokļa, jo, rodoties jauniem mikromobilitātes rīkiem, gājējiem uz ietvēm ir jājūtas droši. Viņš apliecināja, ka Rīga plāno turpināt ieguldīt infrastruktūras uzlabošanā, tostarp veloinfrastruktūrā un mikromobilitātē, kā arī uzbūvēt vismaz 20 jaunas gājēju pārejas un pārbūvēt esošās pieturas.
Komentējot, vai Rīga ir pilnībā aprīkota, lai pašgājēju velosipēdi brauktu tikai pa veloceliņiem vai brauktuvi, Rīgas mērs norādīja, ka pašvaldība turpinās aktīvi strādāt, lai būtu skaidri nodalīti risinājumi gājējiem, velobraucējiem, pašgājēju velosipēdiem un citiem rīkiem, lai vēl vairāk sakārtotu infrastruktūru.
Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks informēja, ka pašgājēju velosipēdiem reģistrācija un OCTA apdrošināšana būs jāveic līdz 30. aprīlim. Tādējādi no šā gada 1. maija par braukšanu ar šādu nereģistrētu braucamrīku un OCTA neesamību varēs uzlikt sodu, turklāt sodīt varēs arī pašvaldības policija.