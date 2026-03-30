Uz Jāņupes karjera pievedceļa Olaines novadā krupju migrācijas dēļ noteikti satiksmes ierobežojumi, uzstādot ceļa zīmi "Braukt aizliegts", aģentūra LETA uzzināja novada pašvaldībā.
Olaines novada pašvaldība aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret noteiktajiem satiksmes ierobežojumiem, iespēju robežās neizmantot šo maršrutu un izvēlēties alternatīvus pārvietošanās ceļus.
Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) aicina brīvprātīgos iesaistīties krupju glābšanas kampaņā. Krupis ir lēns rāpotājs, kura izdzīvošanas sekmes gadu no gada samazina ne vien piemērotu dzīvotņu izzušana, bet arī satiksmes plūsma uz autoceļiem.
Tādēļ DAP aicina gan pieredzējušus, gan jaunus brīvprātīgos savlaicīgi pieteikties kampaņai "Misija — krupis. Izglāb princi!" un palīdzēt abiniekiem droši šķērsot autoceļus.
Brīvprātīgo galvenais uzdevums aktīvajā migrācijas periodā ir apsekot izvēlēto migrācijas posmu un pārvietot krupjus pāri ceļam. Darbam nepieciešams vienkāršs ekipējums — tīri cimdi, tīrs spainis vai cits trauks, vakara stundās lukturis un atstarojoša veste.
DAP uzsver, ka
glābšanas darbs nav grūts, bet ir atbildīgs
un prasa ievērot drošības noteikumus autoceļu tuvumā, kā arī ar rūpēm izturēties pret abiniekiem.
Šī kampaņa ne vien veicina Latvijas krupju populācijas izdzīvošanas sekmes, bet arī palīdz iegūt datus sabiedriskajam monitoringam. Lai nākotnē varētu izvērtēt, kā klājas Latvijas krupju populācijai, ir būtiski uzkrāt un brīvprātīgajiem iesniegt izglābto un bojā gājušo krupju skaitu, atzīmē DAP.
Abinieku migrācija Latvijā parasti sākas, kad gaisa temperatūra sasniedz vismaz +5 grādus un iestājas mitri, lietaini laikapstākļi.
Brīvprātīgo līdzdalība šajā kampaņā ir ļoti nepieciešama, jo bez cilvēku palīdzības daudzi abinieki nārsta vietas nemaz nesasniegs, uzsver DAP.
Parastais krupis ziemu pavada mežos, parkos un lauku sētās, bet pavasarī dodas uz nārsta vietām — ūdenstilpēm. Tā kā daudzviet šo dzīvnieku vēsturiskos migrācijas ceļus šķērso autoceļi, ceļa šķērsošana krupjiem kļūst par bīstamāko posmu viņu dzīves ciklā.
Krupji ir nozīmīga ekosistēmas daļa — tie palīdz regulēt kukaiņu, gliemju un citu bezmugurkaulnieku populācijas, vienlaikus paši kalpojot par barību daudziem plēsīgajiem dzīvniekiem. To skaita samazināšanās var ietekmēt visu dabas līdzsvaru un bioloģisko daudzveidību.
