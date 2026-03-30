Valsts policija (VP) marta sākumā saņēma informāciju, ka nenoskaidrota persona iekļuvusi Balvu muižas ēkā, tostarp pagrabtelpā, un pastrādājusi zādzību. Veicot operatīvās darbības, likumsargi šā gada 17. martā aizturēja 2008. gadā dzimušu vīrieti. Aizturētajam vīrietim piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums. Valsts policija turpina izmeklēšanu kriminālprocesā, informē VP.
Šā gada 6. martā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju, ka Balvu muižas ēkā, kas atrodas Balvu novadā, notikusi zādzība. Noskaidrots, ka, sabojājot ēkas ieejas durvis un to atslēgu, noziedznieks iekļuva telpās, tostarp pagrabā.
Noziedzīgā nodarījuma pastrādāšanas brīdī jaunietis sabojāja divas virtuves durvis, nozaga videonovērošanas kameras ierakstu SD karti un videonovērošanas kameru.
Veicot operatīvās un izmeklēšanas darbības, likumsargi noskaidroja personu, kura saistīta ar iepriekš minēto noziedzīgo nodarījumu. Šā gada 17. martā Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas aizturēja 2008. gadā dzimušu jaunieti.
Šā gada 19. martā tiesa aizturētajam vīrietim piemēroja drošības līdzekli — apcietinājumu.
Uzsāktajā kriminālprocesā tiek veikta pirmstiesas izmeklēšana. Jāmin, ka jaunietis jau iepriekš ir nonācis Valsts policijas redzeslokā par citu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.
Valsts policijā pret aizturēto jaunieti ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas, proti, par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, kā arī par transportlīdzekļa zādzību. Tāpat pēc Krimināllikuma 185. panta pirmās daļas, proti, par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
