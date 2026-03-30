Šova "Slavenības. Bez filtra" veidotāji sarūpējuši negaidītu pārsteigumu Andra Buļa 44. dzimšanas dienā, pašam kļūstot par centrālo personu rubrikā "Aktuāli. Bez filtra". Šī jubileja tika atzīmēta emocionālā gaisotnē, māksliniekam dodoties uz sev nozīmīgo Salacgrīvas vidusskolu.
Tikšanās laikā ar kādreizējām pedagoģēm Bulis nodevās jautrām un vaļsirdīgām atmiņām par pusaudža gadiem. Kamēr skolotājas izcēla viņa dabisko tieksmi pēc skatuves, pats aktieris dalījās ar kādu kuriozu, kas saistīts ar viņa tagadējo darbavietu. "Lai skatītāji zina – vienreiz mēs braucām uz Dailes teātri, uz izrādi. Mani paņēma Juglā pēc basketbola spēles autobusā," stāsta jubilārs, pieminot, ka toreiz vizuālais tēls bijis tālu no akadēmiskā. Vecāki vēlāk saņēma aizrādījumu par dēla nepiemēroto apģērbu teātra apmeklējumam, uz ko Andris toreiz reaģējis ar pamatīgu īgnumu: "Nolādētais Dailes teātris!" Tagad viņš par to tikai pasmejas: "Es tagad strādāju Dailes teātrī."
Izšķirošais impulss aktiera karjerai nāca tieši skolas solos, kad klasesbiedrene viņam parādīja laikraksta izgriezumu par uzņemšanu Latvijas Kultūras akadēmijā. Izvēle par labu Kurzemes pusei bijusi spontāna. "Es izvēlējos iestāties Liepājas teātra kursā, nekad dzīvē nebūdams Liepājā. No šīs skolas, kur es pieņēmu lēmumu iestāties, ir 325 km – četras stundas un vienpadsmit minūtes jābrauc ar mašīnu līdz darba vietai," aprēķinājis Bulis. Viņš neslēpj, ka motivācija studēt tolaik bijusi visai praktiska: "Es gāju stāties tāpēc, lai armijā nepaņem."
Tā kā tobrīd vienīgais veids, kā izvairīties no obligātā dienesta, bija vai nu studijas, vai liela ģimene, izvēle bijusi skaidra. "Astoņpadsmit gados divus bērnus tā kā par ātru, tad nu gāju stāties." Milzīgs atvieglojums bijis arī finansiālais aspekts: "Viens no nozīmīgākajiem brīžiem bija tas, ka es iestājos Kultūras akadēmijā budžetā, līdz ar to vecākiem nebija jāņem kredīts mācībām."
Interesanti, ka skolas laikā aktiera gaitas nebija vienīgais variants. Kāda skolotāja atceras sarunu sporta zālē, kur Andris prātojis par sporta žurnālistiku vai trenera darbu. Viņš pat plānojis pastiprināti apgūt anatomiju, lai mēģinātu iekļūt Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Tomēr liktenis lēma citādi. "Bet redz, kā dzīvē notiek – šajā skolā, šajā lokācijā es pieņēmu lēmumu startēt uz teātri, kurā es nekad dzīvē nebiju bijis, iestājos un te nu mēs esam," rezumē aktieris.
