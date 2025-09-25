Kaspars Kambala gatavojas svarīgam boksa mačam, bet mājās valdošo spriedzi mēģina mazināt sieva Olga. Viņa Šovā “Slavenības. Bez filtra” kopā ar meitu dodas uz veikalu, lai sarūpētu īpašu pārsteigumu – dzīvu zivi akvārijam, kas simboliski varētu nest veiksmi ringā.
Tā kā atmosfēra mājās pirms gaidāmās cīņas ir visai saspringta, Olga iecerējusi vīru iepriecināt ar īpašu dāvanu. “Kaspars tagad ir dusmīgs, tāpēc aizbrauksim nopirkt viņam dāvanu. Nopirksim cīkstoņu zivi – gailīti. Tā ir tā zivtiņa, kurai pieliek klāt spogulīti un viņa kļūst vai traka. Es ceru, ka Kaspars neuzceps viņu pēc tam, bet nu nekas,” atklāj Olga.
Pa ceļam uz veikalu atklājas, ka Olgas meita Lukērija cīņu neapmeklēs, jo viņai tas viss šķiet ļoti nepatīkami. Olga piekrīt, sakot, ka labprātāk arī ietu uz restorānu. “Man vēl vajag izdomāt, ko vilkt. Baigi seksīgi laikam nevar iet, jo pie mūsu galda sēdēs nopietni cilvēki un es negribu muļķīgi justies viņiem blakus. Varbūt vienkārši jāvelk īsu, melnu kleitu ar akmentiņiem,” prāto Olga. Meita gan steidz oponēt, priekš kam viņai tas ir vajadzīgs, ka galvenais, lai tērpā ir ērti.
Abas veikalā izvēlas zivtiņu zili sarkanā krāsā un spriež, ka šis ir izdevīgākais mājdzīvnieks, kāds vien var būt. Olga gan neslēpj skumjas, ka nav pieejami rozā akmentiņi akvārijam, jo, kā zināms, Kambalu mājās rozā krāsa ir ļoti iecienīta.
