Mēs dancosim un dancosim, un citus neievērosim — tādi vārdi skan etnopopa grupas "Tautumeitas" jaunā albuma pirmajā kompozīcijā, it kā tieši atbildot visiem vīzdegunīgajiem kritiķiem, potenciālajiem nelabvēļiem, ka mēs, lūk, darīsim to, ko gribēsim — piedalīsimies Eirovīzijā, dažādos šovos, runāsim krieviski, angliski, vāciski (ja vajadzēs), izvēlēsimies provokatīvus tērpus, citiem vārdiem — darīsim visu, lai gūtu starptautiskus panākumus, un mums ir vienalga, ko jūs par to domājat!

Reklāma

Tautumeitas Zem Saules / Under The Solar Spell

5/5

Pirms trim gadiem, kad apvienība izdeva albumu Skrejceļš (2022), kurā jau vaļsirdīgi ļāvās popmūzikas sirēnu balsīm, apzināti pieņēma popmūzikas diktētās normas (repa elementi, sadarbība ar Renāru Kauperu, zviedru pop producentu Povelu Olsonu), savā recenzijā uzmanīgi brīdināju meitenes, ka līdz Eirovīzijai palikuši tikai pāris soļi. Nezinu, vai brīdinājums tika uzklausīts, taču šie pāris soļi drīzumā arī tika sperti un dziedošās tautumeitas nonāca līdz lielajai Eirovīzijas skatuvei. Un, neskatoties uz tautiešu skepsi (atcerēsimies, ka tautas balsojumā favorīts bija The Ludvig), sasniedza labus rezultātus. Pirms trim gadiem rakstīju, ka "pēc katra skrejceļa seko lidojums — gaidām ar nepacietību, kāds tas būs". Lidojums nudien vēl tikai sācies, jo Eirovīzijas rosinātā uzmanība, kā arī svaigs studijas albums, noteikti pavērs grupai jaunas durvis, ja ne gluži uz britu Top 40, tad uz Eiropas un pasaules world music skatuvēm noteikti.

Popmūzika jau nav nekas slikts. Atkāpei mazliet par tradīcijas mainīguma koncepciju, proti, jebkurai tradīcijai (arī tautas mūzika, dziesmusvētki), lai turpinātu pastāvēt, ir svarīgi pielāgoties pasaules izmaiņām. Saskaņā ar portugāļu muzikologa un kultūras vēsturnieka Francisko Vaz da Silvas teikto, tradīcijas nemitīgi tiek no jauna atklātas un no jauna interpretētas, un inovāciju process ir būtisks, lai tradīcija saglabātu savu nozīmīgumu un vitalitāti. Mūsdienās tradīcija nav sastingusi laikā, bet ir dinamisks un evolucionējošs koncepts, kurš apaug ar jaunu informāciju un kultūrslāni. Tieši tāda mūsu tautas mūzikas tradīcija spoguļojas Tautumeitu muzikālajos meklējumos un šie eksperimenti būtu jāpieņem ar atvērtu sirdi.

Jaunais albums muzikāli ir neliels solis atpakaļ, proti, lai arī tas ir tipisks etnopopa žanra paraugs, atšķirībā no Skrejceļa, ieraksts ir viengabalaināks, stilistiski iegrožots, bez lielām svārstībām un gradācijām.

Ieraksts, ko pamatā producējis talantīgais Elvis Lintiņš (iepriekšējo albumu skaņas arhitekts Reinis Sējāns atbildīgs tikai par vienu dziesmu — Danco, Jāni), balstās uz moderniem, elektroniskiem ritmiem, bagātīgiem perkusiju slāņiem, kuros tikai kā dekorācija iestrādāts kāds melodiskais etno mūzikas instruments (kokle, stabules, vargāns). Šāda pieeja, protams, attālina grupu no tautas mūzikas saknēm, kas varbūt tradicionālā folka entuziastiem liksies trūkums. Taču

šāds piegājiens padara grupu saprotamāku plašākai auditorijai, kuras uzmanību tautumeitām izdevās iegūt ar veiksmīgo (Eirovīzijas žūrijas balsojums bija ļoti pozitīvs) startu Bāzelē.

Albums izved cauri gada ciklam, tas ir kā konceptuāls 36 minūšu ilgs muzikāls ceļojums pa latviešu gadskārtām un stāsta par cikliskumu dzīvē. Katra dziesma ir no kādām svētku dienām — sākot no Meteņiem, beidzot ar Jauno gadu. «Vēlējāmies caur dziesmām parādīt, cik īpašā vietā dzīvojam — esam ziemeļu tauta, kas piedzīvo visas pārmaiņas dabā: no bargām ziemām līdz siltām vasarām. Agrāk laiku noteica pēc dabas ritējuma un saule un mēness bija kā pulkstenis un kalendārs vienlaikus,» stāsta grupa.

Kompozīcija Kas dimd iezīmē brīdi, kad sākas gada tumšākais laiks. Tumsa paver zemapziņas un iztēles pasauli, un, radot šo dziesmu, grupa ļāvusies iekšējam ceļojumam, cenšoties nomest ikdienas fasādi un pieskarties būtiskajam. Savukārt Danco, Jāni, kas kā singls jauizdots 2024. gada vasarā, balstās uz vissenāk dokumentēto Jāņu tautasdziesmas melodiju. Tajā dzirdams arī kāds eksotisks afrikāņu etno mūzikas instruments. Brīnišķīgs ir skaņdarbs Tu, lietiņi, kas turpina vasaras saulgriežu tematiku, — ritmisko rituālo bungošanu te nomaina askētisks klavieru pavadījums, Staņislava Judina kontrabass un juteklisks dziedājums. Rudens noskaņu ievadošā Bēdz, bēdz, saulīte apkopo visu tautumeitu — Asnates un Aurēlijas Rancānu, Lauras Līcītes, Gabriēlas Zvaigznītes, Annemarijas Moisejas un Kates Slišānes solo iznācienus. Filosofiski smeldzīgi izskan Viņsauli daudzinot, kas pieskaras aizsaules tematikai (Šai saulē, šai zemē, Viesiem vien padzīvoju; Viņa saule, viņa zeme, Tā visam mūžiņam).

Kompaktdiska dizainu darinājis mākslinieks un dizainers Artūrs Analts, un nākas secināt, ka šis ir viens no retajiem gadījumiem, kad gan saturs, gan forma ir visaugstākajā līmenī.

Starp citu, arī šogad tautumeitas aicina uz Rītausmas koncertrituālu, kas apvienos dzīvo mūziku ar vasaras saulgriežu rituālu elementiem. Tas notiks naktī no 20. uz 21. jūniju Aizkraukles pilskalnā. Es tur būšu!

+8 foto Tautumeitas, "Rītausmas koncertrituāls" Daugmalē Tautumeitas, "Rītausmas koncertrituāls" Daugmalē 2024.gada 22. jūnijā. Tautumeitas, "Rītausmas koncertrituāls" Daugmalē.

Materiāls tapis sadarbībā ar žurnālu "Ir".