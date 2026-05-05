Reaģējot uz krīzi lauksaimniecībā un ņemot vērā klimata riskus, cenu svārstības, augstās izmaksas un vairāku gadu zaudējumus, lai palīdzētu lauksaimniekiem pārvarēt finansiālās grūtības, valdība pagarinājusi termiņu apgrozāmo līdzekļu aizdevumu atmaksai.
To paredz aprīļa vidū valdībā apstiprinātie Zemkopības ministrijas grozījumi noteikumos Kārtība, kādā īsteno valsts un Eiropas Savienības atbalsta programmu par aizdevumu piešķiršanu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozarē.
Grozījumi paredz elastīgākus atmaksas nosacījumus lauksaimniekiem, īpaši tiem, kuri sedz iepriekšējo gadu zaudējumus.
Turpmāk būs atšķirīga pieeja aizdevumu atmaksas termiņiem: jaunās sezonas finansēšanai saglabāsies esošais termiņš līdz diviem gadiem,
savukārt iepriekšējo sezonu (2024–2025) saistību segšanai atmaksas termiņš būs līdz astoņiem gadiem, bet īpašos gadījumos pat līdz 10 gadiem.
Grozījumi arī paplašina aizdevumu restrukturizācijas iespējas, paredzot iespēju pielāgot atmaksas termiņu un maksājumu grafiku aizņēmēja finanšu situācijai.
