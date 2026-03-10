Jaunākie Eiropas Komisijas (EK) dati atspoguļo ievērojamu slāpekļa minerālmēslu importa samazinājumu Eiropas Savienībā (ES), kas radies pēc Oglekļa robežkorekcijas mehānisma (CBAM) stāšanās spēkā.
Šā gada janvārī ES importējusi tikai 179 877 tonnas slāpekļa minerālmēslu, salīdzinot ar 1 183 728 tonnām 2025. gada janvārī. Tādējādi imports ir nokrities līdz mazāk nekā 16% no ierastā līmeņa, apstiprinot Lauksaimnieku un lauksaimniecības kooperatīvu organizācijas Copa&Cogeca pēdējos gados paustos brīdinājumus, ka CBAM ieviešana minerālmēsliem traucēs piegāžu plūsmas un palielinās izmaksas Eiropas lauksaimniekiem.
Slāpekļa minerālmēsli, kurus CBAM ietekmē tieši, veido aptuveni 46% no kopējā ES minerālmēslu patēriņa, un vairāk nekā 30% no šā apjoma tradicionāli tiek importēti.
Tikmēr vietējās minerālmēslu cenas turpina kāpt – 2026. gada janvārī tās bija par 25% augstākas nekā 2024. gada vidējais līmenis.
Ņemot vērā, ka minerālmēsli vidēji veido 15–30% no lauksaimnieku ražošanas izmaksām, šī situācija daudzās dalībvalstīs var kļūt par lūzuma punktu.
Uzņēmuma SIA Linas Agro eksperts Andrejs Andruškevics atzīst, ka arī Latvijā situācija kopumā jau veidojas ļoti saspringta: "Pirms CBAM ieviešanas no šā gada 1. janvāra importētāji centās maksimāli ievest amonija nitrātu. Taču rūpnīcu jaudas un vietējo noliktavu iespējas neļāva nodrošināt visu sezonai nepieciešamo apjomu. Vienlaikus daļa lauksaimnieku, baidoties no cenu kāpuma, produktu iegādājās agrāk nekā parasti, kamēr citi augsto minerālmēslu cenu un zemo graudu cenu dēļ pirkumus atlika. Pēc CBAM starta daudzi importētāji būtiski samazinājuši vai pilnībā apturējuši importu, tāpēc tirgū jau šobrīd vietām jūtams amonija nitrāta deficīts, un, tuvojoties pavasarim, piedāvājums, visticamāk, nespēs nodrošināt pieprasījumu. Imports ir apturēts, un ES rūpnīcu jauda nespēs saražot nepieciešamos apjomus. Ir skaidrs, ka saimniecības pie šādām graudu cenām jau rudenī bija pieņēmušas lēmumu taupīt uz minerālmēsliem, un situācijā, kad minerālmēslu cenas joprojām strauji aug un, visticamāk, turpinās pieaugt, lauksaimnieki taupīs vēl vairāk. Tas galu galā atstās būtisku ietekmi gan uz ražas kvalitāti, gan kvantitāti. Eiropas rūpnīcu straujais cenu kāpums signalizē, ka pieprasījums pēc vietējā produkta saglabājas augsts, jo lētākas importa alternatīvas tirgū ir ievērojami sarukušas."
Tikmēr Zemkopības ministrija uzsver, ka galvenokārt ietekmi izjutīs tie lauksaimnieki, kuri izmanto no trešajām valstīm importētos slāpekļa minerālmēslus.
Cena ES ražotajiem slāpekļa minerālmēsliem pieaugs, jo ražotājiem līdz ar CBAM nodokļa ieviešanu pakāpeniski tiek atceltas bezmaksas CO2 emisijas kvotas.
Vairākas ES dalībvalstis, to skaitā arī Latvija ir sagatavojušas vēstuli EK un rosina atlikt vai apturēt CBAM piemērošanu slāpekļa minerālmēsliem. EK norādījusi, ka tā plāno uz laiku apturēt CBAM piemērošanu minerālmēsliem, tiklīdz regula būs pieņemta.
