Piena pārstrādes uzņēmumu saražotā piena produkcija pārdošanai pērn salīdzinājumā ar 2024. gadu palielinājusies par 14,4 tūkstošiem tonnu jeb par 9,6%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie provizoriskie dati.
Salīdzinot ar 2024. gadu, saražotā apjoma pieaugums vērojams visiem piena produktiem: sviestam par 15,7%, paskābinātam pienam (jogurta, kefīra, rūgušpiena u.c.) par 13,8%, sieram par 12,9%, dzeramajam pienam par 5,2%, krējumam par 0,5%. Savukārt, salīdzinot ar 2023. gadu, saražotā siera ražošanas apjoms pieaudzis par 13,3%, sviesta – par 12,1%, paskābinātā piena – par 9,4%, krējuma – par 0,5% un dzeramā piena – par 0,3%.
Pagājušajā gadā par 5,8 tūkstošiem tonnu jeb 0,7% vairāk nekā 2024. gadā, pieaudzis arī iepirkšanas un pārstrādes uzņēmumu iegādātais svaigpiena apjoms.
Svaigpiena vidējā iepirkuma cena (477,03 EUR/t) pērn palielinājās – par 70,77 eiro par tonnu jeb 17,4% salīdzinājumā ar 2024. gadu.
Arī salīdzinājumā ar 2023. gadu svaigpiena iepirkuma cenai vērojams pieaugums – par 121,98 eiro par tonnu jeb 34,4%.
2025. gadā augstākā svaigpiena vidējā iepirkuma cena sasniegta februārī – 490,15 eiro par tonnu.