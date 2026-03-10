5. martā 89 gadu vecumā mūžībā devās izcilais latviešu kinorežisors Jānis Streičs. Viņa meita, aktrise Viktorija Streiča, žurnālam "Privātā Dzīve" atklājusi vairāk par tēva dzīves pēdējiem brīžiem.
Viņa stāsta, ka režisora aiziešana nebija pēkšņa tiem, kuri ar viņu bija ciešā kontaktā. Streiča optimismam un labvēlībai pret apkārtējiem bijusi tik spēcīga ietekme, ka daudziem radusies sajūta — viņš būs mūžīgs.
Viņa turpina: "Patiesībā jau apmēram pusgadu zinājām, ka tas var notikt jebkurā brīdī. Arī viņš to zināja un visu sakārtoja tā, lai mums palicējiem būtu pēc iespējas vieglāk."
Viktorija arī stāsta, ka tēva lielākā vēlēšanās bija sagaidīt 2026. gadu, lai uz kapa būtu skaists skaitlis — 1936–2026. Viņš ļoti vēlējās piedzīvot arī janvāra beigas, kad apritēja 50 gadi kopš dienas, kad viņš satika Viktorijas mammu.
Meita atklāj, ka režisora aiziešana bijusi mierīga — vienā mirklī apstājusies viņa sirds, un viņš devies mūžībā, guļot savas sievas klēpī.
Atvadīšanās no Streiča Lietuvā ģimenes lokā notika 8. martā, bet nākamajā dienā viņš devās uguns ceļā. Latvijā atvadīšanās no izcilā režisora paredzēta 22. martā Rīgas Latviešu biedrība namā.
Plašāk lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".
