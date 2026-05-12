1956. gada 12. maijā. Pirms 70 gadiem Latvijas PSR prese publicēja padomju ziņu aģentūras TASS vēstījumu, no kura izrietēja, ka Rīga pirmo reizi kopš pirmskara laikiem kaut uz neilgu brīdi tomēr atkal atgriežas starptautiskajā gaisa satiksmē.
Proti, uz Ņikitas Hruščova pēcstaļinisma perioda starptautisko attiecību atkušņa viļņa 1956. gada marta beigās PSRS bija parakstījusi līgumus par aviosatiksmi ar Zviedriju, Dāniju un Norvēģiju. Tie paredzēja skandināvu aviokompānijas SAS un padomju "Aeroflot" reisus no šo valstu galvaspilsētām uz Maskavu un atpakaļ. Kā starpnosēšanās punkts līnijā, visdrīzāk daļēji tehnisku un daļēji propagandas apsvērumu dēļ, bija iekļuvusi arī Rīga. Pēc saraksta lidojumi Kopenhāgena–Rīga–Maskava notiek pirmdien, trešdien, sestdien un svētdien, Oslo–Stokholma–Rīga–Maskava trešdien. Rietumu virzienā no Maskavas caur Rīgu uz Kopenhāgenu lidoja pirmdien, trešdien, piektdien, svētdien, uz Stokholmu ceturtdien, piektdien, sestdien, uz Oslo pirmdien. Daļa rīdzinieku droši vien vēl atcerējās, ka pirms padomju okupācijas 30. gadu beigās SAS lidmašīnas Rīgu ar šīm pilsētām jau bija saistījušas.
"Aeroflot" izmēģinājuma reiss no Maskavas uz Rīgu un tālāk uz Stokholmu un Kopenhāgenu notika 26. aprīlī. Regulārā satiksme ar SAS līdzdalību biju sākusies 9. maijā. Protams, ierindas padomju pilsonis par tādu reisu izmantošanu varēja vien sapņot, taču tas palielināja formalitātes nokārtojušo trimdas latviešu iespēju apmeklēt dzimteni – prakse, kādu PSRS bija sākusi pieļaut kopš 1955. gada. Kāds pāris pēc tāda ceļojuma 1956. gada jūlijā, daloties iespaidos ar Rietumu latviešu presi, stāstīja, ka vienīgie iekāpēji no Rīgas reisā Maskava–Rīga–Kopenhāgena bijuši viņi. Visas izbraukšanas formalitātes, muitas kontrole notikušas bez sarežģījumiem. Lidmašīnā visas vietas bijušas aizpildītas. 1956. gada jūnija sākumā iespēju no Kopenhāgenas atlidot uz Rīgu, lai divās dienās "iepazītos ar Padomju Latvijas ekonomisko un kultūras dzīvi", izmantoja Dānijas parlamenta folketinga delegācija ar folketinga priekšsēdētāju Gustavu Pedersenu priekšgalā. PSRS tomēr rūpēja Baltijas valstu okupācijas leģitimizācija, un trimda to minēja kā īsās atvēršanās galveno iemeslu: demonstrēt Rietumiem, ka Baltijas padomju republikās "nemaz tik slikti neiet", un radīt iespaidu, ka Baltija nav hermētiski noslēgta no ārpasaules. Lai nu kā, pāris gadu vēlāk ārvalstu reisi Rīgas Spilves lidostā vairs nenosēdās. Starptautiskās aviosatiksmes apritē Rīga atgriezās tikai 1990. gadā, kad atjaunoja reisus uz Stokholmu, Helsinkiem, Kopenhāgenu.
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem
"Līdums", 1926. gada 12. maijā
Pilsētas nepieņem piešķirtos ģērboņus. Jau pagājušā gada 31. oktobrī valsts prezidents apstiprināja visām pilsētām jaunus ģērboņus, kurus gada laikā vajadzēja ievest lietošanā. Līdz šim Dobele, Valka un Ilūkste nav savus ģērboņus no valsts prezidenta kancelejas saņēmušas, kaut gan tas tām vairākkārt atgādināts to darīt. Dobele uz domes lēmumu pamata paziņojusi, ka tā nav mierā ar apstiprināto ģērboni un to neņems. Valka un Ilūkste nav tieši atteikušās, bet arī tām ir savi iebildumi. Valkai nav dots profesora Zariņa zīmētais un savā laikā no iekšlietu ministra apstiprinātais ģērbonis, bet izvēlēts vecais, Igaunijas Valkā lietojamais ģērbonis, un Ilūkstei nepatīkot tai piešķirtais "zirgs". Minēto pilsētu valdēm uzdots apstiprinātos ģērboņus saņemt, pēc kam tās var lūgt heraldisko komiteju ģērboņu zīmējumus grozīt. Ja grozījumu nepanāktu līdz 31. oktobrim, lietošanā būs jāieved tādi paši ģērboņi, kā tie apstiprināti.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu