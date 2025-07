Šī gada 20. septembrī kultūrvietā "Hanzas perons" norisināsies 2025. gada "Austras balvas" nominantu koncerts un balvas pasniegšana.

Balvai šogad būs nominēti desmit žūrijas vērtējumā labākie Latvijā izdotie albumi periodā no 2024. gada 1. jūlija līdz šī gada 30. jūnijam. Balvas nominanti tiks nosaukti 20. augustā, savukārt tās ieguvējs tiks paziņots 20. septembrī, nominantu koncerta noslēgumā. To klātienē varēs apmeklēt ikviens interesents, iegādājoties biļeti, kuras no šodienas ir pieejamas pārdošanā "Biļešu paradīzes" tīklā.

"Pērn, atsākot "Austras balvas" pasniegšanu pēc pandēmijas pārtraukuma, bija zināmas bažas, vai mūziķiem un plašākai publikai tā joprojām būs aktuāla un interesanta. Tieši tāpēc bija īpašs prieks, ka pasākums norisinājās sekmīgi, nepārprotami norādot, ka to ir vērts rīkot arī šogad. Lieliskas mūzikas Latvijā joprojām paliek arvien vairāk, un esam pagodināti daļu no tās izcelt gan balvas pretendentu sarakstā, gan arī dzirdēt klātienē nominantu koncertā "Hanzas peronā" 20. septembrī," tā pasākumu komentē organizatori.

"Austras balva" tika izveidota kā iniciatīva katru gadu apbalvot vienu albumu, ko mūzikas kritiķu un mūzikas industrijas pārstāvju žūrija atzinusi par gada labāko Latvijā. Tā pirmoreiz tika pasniegta 2015. gadā, kad tika apbalvots Alises Jostes albums "Hardships Are Ships". Tāpat balvu ieguvusi grupa Rīgas Modes ar albumu "Fantastiski", Satellites LV ieraksts "Varavīksnes galā", grupas "Polifauna" debijas albums "You Look Like A Lost Soul", Tribes Of The City ieraksts "Rust And Gold" un anša darbs "Liela māksla". Savukārt 2024. gadā līdz šim pēdējo "Austras balvu" ieguva grupa kuba ar albumu "laukumi"

"Austras balvas" iniciatori ir mūzikas portāla "Intro.lv" mūzikas apskatnieki Lauris Anstrauts un Normunds Vucāns, to organizē biedrība "Austras balva". Balvas noslēguma pasākums tiek veidots sadarbībā ar kultūrvietu "Hanzas perons". "Austras balvas" oficiālie mediju partneri ir portāls "TVNET" un "Latvijas Radio 5 – Pieci.lv". Balvas norisi atbalsta Latvijas Izpildītāju un Producentu apvienība (LaIPA). Balvas noslēguma pasākuma norisi finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.