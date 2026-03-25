Valdībā otrdien atbalstīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto likumprojektu par akcīzes nodokļa samazināšanu dīzeļdegvielai par aptuveni 15%, lai mazinātu straujā degvielas cenu kāpuma ietekmi uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem.
Pēc FM aprēķiniem, tas varētu samazināt degvielas cenu par apmēram 8,6 centiem litrā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Atbilstoši FM priekšlikumam akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai samazinās no 467 līdz 396 eiro par 1000 litriem.
Tāpat valdība atbalstīja arī akcīzes nodokļa samazināšanu marķētajai dīzeļdegvielai lauksaimniekiem. Akcīzes nodokļa likme tiks samazināta no 70 eiro līdz 21 eiro par 1000 litriem.. Pēc FM aprēķiniem, tas varētu samazināt marķētās dīzeļdegvielas cenu par aptuveni 5,9 centiem litrā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Plānots, ka abos gadījumos – gan dīzeļdegvielai, gan marķētajai dīzeļdegvielai, ko izmanto lauksaimniecībā, samazinātā akcīzes nodokļa likme būs spēkā no šā gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam.
Likumprojektu vēl jāizskata Saeimā, un valdība savā lēmumā aicina parlamentu to atzīt par steidzamu.
FM norāda, ka pēc samazinājuma Latvijā akcīzes likme kļūs par zemāko Baltijas valstīs. Pašlaik zemākā akcīzes nodokļa likme dīzeļdegvielai Baltijā ir Igaunijā – 428 eiro par 1000 litriem, kamēr Lietuvā tā ir 553,6 eiro. Vienlaikus Baltijas valstis – Lietuva, Igaunija un Latvija – koordinē rīcību, lai mazinātu tirgus šoku un degvielas cenu ietekmi uz iedzīvotājiem.
Globālo naftas piegādes traucējumu dēļ kopš februāra beigām būtiski pieaugušas gan naftas, gan degvielas cenas. FM norāda, ka degvielas cenu kāpums rada būtisku slogu gan uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām, kā arī ietekmē publiskā sektora darbību, tostarp neatliekamās medicīniskās palīdzības, drošības un aizsardzības dienestus. FM aprēķini liecina, ka bez iejaukšanās papildu izmaksas Latvijas ekonomikai varētu sasniegt aptuveni 50 miljonus eiro mēnesī.
Otrdien preses konferencē pēc valdības sēdes finanšu ministrs Arvils Ašeradens skaidroja, ka šobrīd degvielas cenas kāpuma dēļ valsts nodokļu veidā gūst papildu ienākumus mēnesī 6,7 miljonu eiro apmērā. Līdz ar to akcīzes nodokļa samazināšana valsts budžetu ietekmēs neitrāli, jo to kompensēs papildu ieņēmumi.
Runājot par iespējamu akcīzes nodokļa likmes samazināšanu arī benzīnam, Ašeradens sacīja, ka patlaban situācija ar benzīna cenu tiek uzmanīgi monitorēta un Ekonomikas ministrija reizi divās nedēļās par to informēs valdību.
Kopš konflikta Tuvajos Austrumos saasināšanās degvielas vidējās cenas Latvijas lielākajos degvielas uzpildes staciju tīklos turpina pieaugt, liecina aģentūras LETA apkoptie dati. Degvielas mazumtirgotāja SIA "Circle K Latvia" degvielas uzpildes stacijās dīzeļdegvielas vidējā cena palielinājusies par 37,3% – no 1,554 eiro par litru 27. februārī līdz 2,134 eiro par litru 24. martā. Bet 95. markas benzīna vidējā cena "Circle K" degvielas uzpildes stacijās ir pieaugusi par aptuveni 16,7% – no 1,554 eiro par litru 27. februārī līdz 1,814 eiro par litru 24. martā. Degvielas tirgotāja SIA "Neste Latvija" degvielas uzpildes stacijās dīzeļdegvielas vidējā cena ir pieaugusi par aptuveni 41,4% – no 1,497 eiro par litru 27. februārī līdz 2,117 eiro par litru 24. martā 95. markas benzīna vidējā cena "Neste Latvija" degvielas uzpildes stacijās pieaugusi par aptuveni 19,2% – no 1,507 eiro par litru 27. februārī līdz 1,797 eiro par litru tagad. "Neste" dīzeļdegviela cenas 24. martā bija 2,117 eiro par litru. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem, 2025. gadā "Neste Latvija" bija lielākais komersants pēc mazumtirdzniecībā realizētā degvielas daudzuma, savukārt "Circle K Latvia" bija otrs lielākais komersants. Uzņēmumā "Virši" 24. martā dīzeļdegvielas cena bja 2,117 eiro par litru, benzīns – 1,797 eiro par litru. Firmas "Viada" cenas – dīzeļdegviela 2,144 eiro par litru, benzīns – 1,707 eiro par litru.
