Uztura speciāliste Guna Rijkure no "Veselības centra 4" iesaka gatavot veselīgas un līdzsvarotas maltītes katrai gaumei. Speciāliste arī aicina eksperimentēt ar receptēm – aizstājot trūkstošās izejvielas, kā arī ar garšvielām, jo veselīgam ēdienam ne tikai labi jāgaršo, bet arī jāsagādā baudījums.
Sastāvdaļas
- 100 g lapu kāpostu
- 3 vidēji lieli kartupeļi
- 2 sīpoli
- 1 paciņa Gudro graudu nr. 1
- 2 mednieku desiņas vai medījuma konservs
- 2 ēdamkarotes olīveļļas
- tējkarote Dižonas sinepju
- 1/4 tējkarotes muskatrieksta
- tējkarote timiāna
- tējkarote estragona
- pustējkarote brūnā cukura
- 10 smaržīgo piparu graudu
- ¼ tējkarotes Kajennas piparu
- lauru lapa
- sāls, melnie pipari (pēc paršas)
Pagatavošana
Lapu kāpostu atdala no cietajiem kātiem un stiegrām. Sīpolu sasmalcina, kartupeļus sagriež kubņos, desiņas ripiņās.
Katlā uzkarsē eļļu un apcep sagrieztos sīpolus, kartupeļus un mednieku desiņas vai medījumu konservu. Tad pievieno visas garšvielas, arī grūbas, pārlej ar ūdeni tā, lai visi produkti būtu nosegti, un vāra, līdz kartupeļi mīksti.
Pievieno saplucinātus lapu kāpostus. Pavāra vēl 10 minūtes un zupu ceļ galdā.
Gudrie graudi nr. 1 sastāv no pērļu grūbām, linsēklām, saulē kaltētiem tomātiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem