Sildošs pusdienu ēdiens, īpaši labs aukstā ziemas dienā.
Sastāvdaļas
- 4 nelielas vistas filejas
- 400 g skābenu ābolu
- 1-2 puravi
- 1-2 sīpoli
- 2 sarkanā čili pākstis
- 300 ml dārzeņu buljona
- 200 ml bezpiedevu jogurta
- 2 ēdamkarotes citrona sulas
- 2 ēdamkarotes karija
- 2 ēdamkarotes eļļas
- sāls
Pagatavošana
Vistas fileju sagriež gabaliņos. Notīrītus puravus sagriež plānās ripiņās, nomizotus sīpolus daiviņās. Iztīrītas čili pākstis sagriež gredzenos.Dziļā pannā sakarsē eļļu un apcep vistu. Pievieno puravus un sīpolus un pāris minūšu pasautē. Iemaisa kariju. Pielej buljonu, pieber čili un uz mazas uguns sautē 10 minūtes.
Tikmēr nomizo ābolus un sagriež paprāvos gabalos. Kopā ar citrona sulu pievieno vistai un turpina sautēt 5 minūtes. Visbeidzot iemaisa sāli un jogurtu un vēlreiz uzkarsē.
