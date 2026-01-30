Lielveikalos gaļas nodaļās tirgo kukurūzas cāļus, kas ir dārgāki nekā citu vistu liemeņi. Vai kāds speciālists varētu pastāstīt, kā šie putni audzēti, kā radusies dzeltenā ādas krāsa? Jautā Maruta P.

Tas ir sens, Francijā tradicionāls putnu gaļas ražošanas veids, kas zināms jau kopš Napoleona laikiem. Mūsdienīgas ievirzes parādījās Šarla de Golla valdīšanas laikā, kad ieviesa cāļu brīvās turēšanas metodi, izmantojot meža platības, tātad maksimāli pietuvinot dabiskai videi. 

Putniem nodrošināja kaut ko līdzīgu kūrorta apstākļiem – pastaigas priežu mežā ar nakšņošanu atklātās mājiņās, ganībās tie uzknābāja tikai dabā pieejamo barību, papildinot to ar graudiem, īpaši ar kukurūzas graudiem, kas satur 10 – 30 mg/kg karotinoīdu. Tie piešķir dzelteno pigmentu nobarojamo cāļu un vistu ādai, tāpat arī gaļai.

