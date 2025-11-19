Džemperis adīts bez sānu vīlēm, no apakšas.
Materiāli
- Ap 350 g kokvilnas diegu
- Apaļadāmās adatas nr. 3
Darba gaita
Pēc izmēriem uzmet aprēķināto valdziņu skaitu un savieno aplī. Noada valnīti.
Sākot adīt stāvu, palielina valdziņu skaitu, ik pēc 5 valdziņiem piemetot vienu. Kādu gabalu (apm. 5 cm) ada labiskajā adījumā. Sadala adījumu divās daļās: priekšpusē un mugurpusē. Katras daļas vidū sāk rakstu un turpina līdz pat plecu līnijai. Vēl pēc apmēram 10 cm sānu vīlēs (izvēlamies valdziņu) sāk veidot paplatinājumu kimono piedurknēm. Katrā ceturtajā kārtā pieaudzē valdziņu abpus sānu “vīles” valdziņam.
Kad sasniegts vajadzīgais džempera stāva augstums līdz padusēm un vajadzīgais platums (ieskaitot piedurkņu garumu), adījumu sadala divās daļās. Un ada atsevišķi gan priekšpusi (veido kakla izgriezumu), gan mugurpusi.
Adījumu nobeidz, sašujot plecu vīles un ar valnīti apdarinot kakla izgriezumu un piedurknes.
