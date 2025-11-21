Sedziņa ar vairākiem krāsainu ziedu motīviem spilgti izceļas uz baltā tamborējuma raksta fona.
Materiāli
- Batikoti diegi
- Balti tambordiegi
- Atbilstoša izmēra tamboradata
Darba gaita
Sedziņu sāk tamborēt ar puķīti no batikotā diega (skat. 1. shēmu).
Pēc puķītes ar zaļo batikoto diegu tamborē pīnīti. To pietamborē pie puķītes ziedlapiņām. Turpina tamborēt ar balto diegu.Motīvu turpina palielināt ar četrām pīnīšu rindām vai atbilstoši savām vēlmēm pēc 2. shēmas.
Uztamborē sešus motīvus. Tos sašuj vai savieno savā starpā jau tamborēšanas procesā četrās vietās. Lai aizpildītu radušos tukšumus starp motīviem, ietamborē aplīti no vairāku apmetumu stabiņiem, piesaistot pie motīviem vienā vietā, kā redzams 3. shēmā.
Sedziņai motīvus izvieto pēc 4. shēmas.
Darbu pabeidz, aptamborējot sedziņu ar stabiņu rindām.
