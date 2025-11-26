Bauskas Valsts ģimnāzijas pedagoģe Iveta Slavīte saviem audzēkņiem izdomā arvien jaunus darbiņus. Viens no tiem – grāmatzīmes, kur lieti noder krāsainie papīri, mājās esošie vilnas kārsumu krājumi, žurnālu vai katalogu attēli.
Materiāli
- Dažādu krāsu vilnas kārsumi
- Krāsains papīrs
- Ielaminējamais materiāls
Darba gaita
No krāsainā papīra izgrieztajam grāmatzīmes pamatam piemeklē atbilstošu krāsu vilnas kārsumus.
Izvēlētos vilnas kārsumus plānā kārtiņā sāk kārtot uz zaļā pamata. Vispirms kārto vairākus saulaini dzeltenos toņus. Pelēko krāsu liek savirpinātās smalkās šķipsniņās.
Nobeidzot pa virsu uzliek dažus sarkani spilgtus akcentus. Nogriež gar malām lieko vilnas kārsumu.
Sagatavoto grāmatzīmi ievieto laminējamajās loksnēs u stingri piespiež. Ielaminētajai grāmatzīmei apgriež maliņas, un tā ir gatava izmantošanai.
Attēlā - neparastas grāmatzīmes no krāsainu papīru kolāžas ar iniciāļiem un tekstilmozaīkas elementiem.