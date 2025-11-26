Bauskas Valsts ģimnāzijas pedagoģe Iveta Slavīte saviem audzēkņiem izdomā arvien jaunus darbiņus. Viens no tiem – grāmatzīmes, kur lieti noder krāsainie papīri, mājās esošie vilnas kārsumu krājumi, žurnālu vai katalogu attēli.

Reklāma

Materiāli

  • Dažādu krāsu vilnas kārsumi
  • Krāsains papīrs
  • Ielaminējamais materiāls

Darba gaita

Piemeklē materiālus.
Piemeklē materiālus.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

No krāsainā papīra izgrieztajam grāmatzīmes pamatam piemeklē atbilstošu krāsu vilnas kārsumus.

Kārto uz pamatnes.
Kārto uz pamatnes.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

Izvēlētos vilnas kārsumus plānā kārtiņā sāk kārtot uz zaļā pamata. Vispirms kārto vairākus saulaini dzeltenos toņus. Pelēko krāsu liek savirpinātās smalkās šķipsniņās.

Sarkani akcenti.
Sarkani akcenti.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

Nobeidzot pa virsu uzliek dažus sarkani spilgtus akcentus. Nogriež gar malām lieko vilnas kārsumu. 

Ievieto loksnēs.
Ievieto loksnēs.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

Sagatavoto grāmatzīmi ievieto laminējamajās loksnēs u stingri piespiež. Ielaminētajai grāmatzīmei apgriež maliņas, un tā ir gatava izmantošanai. 

Attēlā - neparastas grāmatzīmes no krāsainu papīru kolāžas ar iniciāļiem un tekstilmozaīkas elementiem.

Grāmatzīmes ar inicāļiem.
Grāmatzīmes ar inicāļiem.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji