Kuras ir veiksmīgās dienas un kuras – labākās skaistumkopšanai, mājas tīrīšanai, bet kurās labāk nedarīt neko?
Skaistumkopšanas procedūras, ķermeņa procedūru dienas – 8., 9., 14., 19., 20., 25., 30., 31.
Manikīra dienas (ilgāk turēsies) –17., 24., 27., 28.
Vaksācijas/depilācijas dienas – 26., 27., 28.
Matu griešanas, krāsošanas dienas – 10., 12., 13.
Čeku dedzināšanas, naudas/labklājības piesaistes dienas – 9.
Pirts vai zāļu vannu dienas – 6., 11., 12., 13., 18., 23., 25., 26., 30.
Čika (tukšais) laiks – 3. (21.15–24.00); 4. (24.00–5.07); 6. (3.30–7.48); 7. (21.24–24.00); 8. (24.00–8.12); 10. (3.13–8.12); 12. (5.56–9.37); 14. (8.05–13.47); 16. (8.06–21.05); 19. (0.10–7.01); 21. (15.25–18.42); 24. (7.14–7.19); 26. (18.41–18.53); 29. (5.38–5.55); 31. (8.15–13.46).
Veiksmes dienas (jauniem sākumiem, projektiem, mērķiem) – 2., 5., 6., 9., 11., 23., 26., 27., 30., 31.
Sarežģītas, spriedzes dienas (uzmanīt emocijas, izvairīties no konfliktiem) – 16.
Mājas tīrīšanas dienas (atbrīvošanās no krāmiem, nevajadzīgā, ģenerāltīrīšanas dienas mājoklī) – 2., 3., 10., 19., 20., 29.
Atslodzes dienas – 7., 21.
Veļas mazgāšanas dienas – 3., 4., 10., 22., 29.
Būvē, remontē mājokli – 2., 3., 6., 11., 19., 20., 24., 25., 26., 29.
Meditāciju, apceres dienas – 8
