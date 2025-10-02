Kādam jāieklausās padomos un savā intuīcijā, kādam gaidāma romantiska tikšanās, bet kādam jāatmet ieradums glābt pasauli un jāpievēršas sev pašam.
Auns, 21. marts–19. aprīlis
Šomēnes tiks pārbaudīta jūsu pacietība un iekšējais spēks. Viss, kas notiek, aicinās vairāk skatīties sevī un strādāt ar savu personību, nevis meklēt vainu ārējā pasaulē. Tas ir laiks, kad iemācīties kļūt par savu lielāko atbalstītāju. Jūs būsiet pats svarīgākais cilvēks savā dzīvē, un tieši no tā izrietēs arī attiecību kvalitāte ar citiem. Noderīgi būs uzdot sev jautājumu. “Kur vēlos būt pēc desmit gadiem?” un “Par kādu cilvēku gribu kļūt?”. Atbildes atnāks, ja dosiet sev laiku un telpu pārdomām. Šī introspekcija būs jūsu nākotnes pamats.
Vērsis, 20. aprīlis–20. maijs
Mēnesis solās būt ļoti aktīvs un darbīgs – kalendārs piepildīts līdz pēdējai minūtei. Būsiet enerģijas pilni un virzīsieties uz priekšu bez kavēšanās. Tomēr uzmanieties, lai nepārslīdētu otrā galējībā – darbaholismā. Šajā laikā pārmaiņas jūs nevilinās, drīzāk tieksieties pieķerties pie ierastās kārtības un drošības sajūtas. Tomēr dzīve atgādinās, ka pārmaiņas ir neizbēgamas un dažreiz pat ļoti vajadzīgas. Tās var parādīties kā nelieli kairinājumi vai notikumi, kas liks izkāpt no komforta zonas. Pieņemiet tos kā iespēju izaugsmei, nevis kā apdraudējumu.
Dvīņi, 21. maijs–20. jūnijs
Šomēnes uzmanības centrā būs veselība un ārējais tēls. Idejas nāks viegli, un jūs spīdēsiet sabiedrībā ar savu asprātību un šarmu. Tomēr svarīgi būs nepazaudēt uzmanību detaļām – jauni projekti vai braucieni var sagādāt pārsteigumus, ja steigā kaut kas tiek palaists garām. Attiecībām arī būs nozīmīga loma – neesiet vienaldzīgs pret tuvajiem cilvēkiem. Sargiet līdzsvaru starp darbu, izklaidēm un atpūtu. Vēlams pievērsties fiziskajai labsajūtai un atjaunoties. Ja klausīsiet savai intuīcijai, mēnesis būs spilgts un bagātīgs pieredzēs.
Vēzis, 21. jūnijs–22. jūlijs
Mājas un ģimenes tēma būs galvenā jūsu prioritāte. Tajā atradīsiet gan spēku, gan drošību, gan iedvesmu turpmākajam. Tomēr atcerieties – līdzsvaram nepieciešams ne tikai saņemt, bet arī dot. Šis laiks var atnest noslēgumu kādā dzīves jomā – projekts, draudzība vai hobijs var beigties, atbrīvojot vietu jaunajam. Lai arī sākumā var šķist sāpīgi, tas ir solis uz priekšu. Atmetiet to, kas vairs nekalpo, un pieņemiet pārmaiņas. Mēneša beigās sajutīsiet, ka esat guvuši lielāku brīvību un iekšēju mieru.
Lauva, 23. jūlijs–22. augusts
Jūsu ikdienas ritms ir straujš, un ne vienmēr būs viegli ar to tikt galā. Lai saglabātu veselību, nāksies izvērtēt prioritātes un no kaut kā atteikties. Šis ir lielisks brīdis, lai pārskatītu savus plānus un mērķus, veicot nelielu revīziju. Nākotnē sagaidāmi jauni piedāvājumi un iespējas, kas spēs mainīt jūsu trajektoriju. Būtiskākais – nepaļaujieties tikai uz rutīnu, bet palieciet atvērts jauniem impulsiem. Jūs gaida izaugsme un iespēja paplašināt horizontus. Esiet vērīgs, un īstais piedāvājums nenoklīdīs garām.
Jaunava, 23. augusts–22. septembris
Jūsu analītiskās prasmes šomēnes būs īpaši spēcīgas. Tas ļaus veiksmīgi kārtot lietas gan darbā, gan finanšu jomā, gan arī personīgajā attīstībā. Pārdomājot un izvērtējot savu pieredzi, atradīsiet jaunas un efektīvākas pieejas nākotnei. Finansiāli būs svarīgi būt taupīgam – šis nav īstais brīdis izšķērdībai. Var parādīties iespējas uzlabot ienākumus vai mainīt darbu. Uzmanīgi izanalizējiet katru piedāvājumu, pirms pieņemat lēmumu. Pašdisciplīna un sistemātiskums kļūs par jūsu lielākajiem sabiedrotajiem
Svari, 23. septembris–22. oktobris
Šomēnes jūs būsiet uzmanības centrā – cilvēki tieksies pēc jūsu sabiedrības un padoma. Jūs izstarosiet enerģiju un iedvesmu, kas palīdzēs uzsākt jaunas iniciatīvas un īstenot projektus. Līdz gada beigām šī vilkme neapsīks, ja pratīsiet izmantot iespējas. Mēneša otrajā pusē būs vērts pārskatīt savas vērtības un noteikt, kas jums patiešām ir svarīgs. Var rasties vēlme mainīt ārējo tēlu – un tas sniegs gan prieku, gan atzinību no citiem. Nebaidieties izcelties un būt pamanāms. Jūsu šarms būs jūsu trumpis.
Skorpions, 23. oktobris–21. novembris
Emocijas būs spēcīgas un brīžiem pat eksplozīvas. Mazākās neskaidrības vai kavēšanās var jūs viegli aizkaitināt. Lai izvairītos no konfliktiem, ieteicams pievērsties sportam vai citām fiziskām aktivitātēm. Šis ir laiks, kad būs īpaši jūtama jūsu sargeņģeļa klātbūtne – uzticieties, ka esat pasargāts. Nesteidzieties pārāk strauji, jo tas var novest pie kļūdām. Atcerieties – mierīga pieeja nes vairāk nekā impulsīva reakcija. Ja pratīsiet valdīt emocijas, varēsiet izmantot šo enerģiju kā spēku jauniem sasniegumiem.
Strēlnieks, 22. novembris–21. decembris
Šis mēnesis jums ir kā tilts uz sapņu piepildīšanu. Jūs būsiet gatavi iesaistīties dažādos projektos un nebaidīsieties uzņemties līdera lomu. Vienlaikus neaizmirstiet arī par draugiem – kopā pavadīts laiks sniegs daudz prieka. Garīgās prakses, piemēram, joga vai meditācija, palīdzēs atklāt jūsu iekšējo spēku. Jūs spēsiet skaidri saskatīt savas vērtības un dzīves ceļu. Sarunas ar zemapziņu nesīs jaunas atklāsmes. Ja ļausieties šim procesam, sajutīsiet patiesu brīvību un iedvesmu.
Mežāzis, 22. decembris–19. janvāris
Darbs un hobiji šobrīd saplūdīs vienā straumē. Tas, ko darāt ar sirdi, sniegs arī praktisku atdevi un panākumus. Šis ir labs laiks lielos mērķus sadalīt mazākos un redzēt ikdienas sasniegumus. Mazie soļi iedvesmos vairāk nekā tāli un miglaini plāni. Enerģijas būs daudz, un tās atdeve būs tieši proporcionāla jūsu ieguldījumam. Neaizmirstiet, ka līdzās darbam ir vieta arī jūtām un romantikai. Ja ļausiet sev atvērties, šis mēnesis kļūs īpaši piepildīts.
Ūdensvīrs, 20. janvāris–18. februāris
Izglītība un zināšanu paplašināšana kļūs par jūsu galveno fokusu. Plašais iespēju klāsts var brīžiem mulsināt, taču tas arī iedvesmos. Mēneša vidū parādīsies piemērots laiks jauniem sākumiem – nevilcinieties izmantot izdevību. Svarīgāk par praktiskajiem darbiem būs sarunas, kuras atvērs jūsu sirdi un prātu. Tās ļaus sajust dziļāku saikni ar līdzcilvēkiem. Šis ir laiks, kad stiprināsiet draudzību un attiecības. Jūsu siltums un zinātkāre padarīs jūs īpaši pievilcīgus citiem.
Zivis. 19. februāris–20. marts
Jūs jutīsieties kā pamodies no ilgstoša miega. Realitāte pēkšņi kļūs skaidrāka un konkrētāka. Emocijas būs intensīvas, un citu cilvēku rīcība var viegli jūs sakaitināt. Tomēr svarīgi būs izvairīties no pārlieku skarbas reakcijas. Iemācieties pieņemt pasauli dažādās krāsās, ne tikai melnbaltu. Iecietība un sapratne palīdzēs saglabāt līdzsvaru. Ja paliksiet mierīgs, varēsiet atklāt, ka aiz katra notikuma slēpjas svarīga mācība.
