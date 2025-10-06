Personīgi es, jau pērn taisot 2025. gada kalendārus, šo laiku ļoti gaidīju. Īpaši oktobri, kas ir viens no cerīgākajiem mēnešiem šajā gadā. Paraugies pati, cik daudz jauniem sākumiem piemērotu (tas nozīmē – pamatā harmonisku) datumu ir oktobrī! Savukārt divas trešdaļas novembra aizņem retrogrādā* Merkura periods, trešais un pēdējais šogad. Daba dodas atpūtā, robeža starp šo un Viņsauli top plāniņa... Varbūt arī mums tad jāpaņem pauzīte, jāatpūšas? Bet palūkosimies uz visu pēc kārtas.
Līdz 23.XI Saule meklēs taisnīgumu un kompromisus un spīdēs ar manierēm galantajos SVAROS. Pēc tam līdz 22.XI SKORPIONĀ izgaismos dziļumus, centīsies iespīdēt tumšākajos dvēseles nostūros. Pēdējo nedēļu optimistiskajā STRĒLNIEKĀ iekrāsos retrogrādā Merkura ķibeles.
6.X Merkurs pārcelsies uz SKORPIONA zīmi un kļūs noslēpumaināks, savas intereses pasniegs caur puķēm, bet atriebību – vēsā cipariskā vai vārdiskā formātā. 29.X šis blēžu karalis pārcelsies uz labsirdīgo STRĒLNIEKU, lai 9.XI sāktu kāpties atpakaļ un (pa vidam 19.XI atgriežoties SKORPIONĀ) putrotu mums dzīvi līdz pat 29.XI. Atgādinu, ka atpakaļejoša (retrogrāda) Merkura laikā nav ieteicams tērēt lielu naudu, slēgt līgumus un likt pamatakmeņus. Arī ķirurģiskām operācijām, ja vien iespējams, ieteiktu izvēlēties citu laiku. Bet, kā jau būsi ievērojusi, dzīve neapstājas...
Līdz 13.X gaumes un naudas pavēlniece Venera tēlos pelnrušķīti JAUNAVAS zīmē, pēc tam līdz 7.XI – galma dāmu savā valdījumā SVAROS, un šis ir labs laiks mīlas un naudas lietām! Nokļuvusi SKORPIONĀ, viņa tik mīlīga vairs nebūs!
Līdz 4.XI aktivitātes un agresijas valdnieks Marss darbojas pa savu līdzpārvaldīto SKORPIONA zīmi, iet kā velns pa bietēm! Biznesam tas nemaz nav slikti. Bet arī karam der – un te nu nevar saprast, kā teikt – "labi" vai "žēl"...
Lielais Labvēlis Jupiters omulīgi dzīvojas savā mīļotajā VĒŽA zīmē. Jau sācis plānot Ziemassvētku ballītes, sācis uztīt uz auss, kur kādas īpaši trāpīgas dāvanas iegādājamas. Viņa plašajai dvēselei šajā periodā netraucē arī nekādi Saturna rāmji un noteikumi, var izpausties no sirds! Ņem vērā, ka VĒŽA zīmē Jupiters īpaši rūpējas par pašu jaunāko paaudzi. Ja gribas dzimtas turpinājumu, bet nesanāk, varbūt šajā laikā var pamēģināt pielabināt!
Visbeidzot direktors/zvērinātais revidents Saturns kopš septembra atkārtoti revidē ZIVJU zīmes pēdējos grādus, un tiem, kam Saulīte šajos grādos, tas ir eksāmens, kura noslēgumā var būt gan gods, gan sods – atkarībā no tā, kādā līmenī un ar kādu attieksmi apgūtas dzīves mācības šā gada pavasarī. Retrogrādā Merkurā var aktualizēties tie paši pārbaudījumi. Mēģini vēlreiz!
Dienas startam**
6., 9., 11., 23., 27., 30., 31.X, 1., 30.XI
Spriedzes dienas
16.X, 9.XI
Dienas "uz pauzes"
9.–29.XI
Mēness
- 7.X Pilnmēness Auna zīmē
Šo Pilnmēnesi var iezīmēt skarbas vārdu apmaiņas, izteikumi, kas vēlāk jānožēlo. Seko līdzi saviem tekstiem!
- 21.X Jaunmēness Svaru zīmē
Jauns Mēness atnāk uz labvēlīga fona, laiks ielikt rosīgu un uz sadarbību vērstu programmu šim mēnesim.
- 5.XI Pilnmēness Vērša zīmē
Skaistais VĒRŠA Pilnmēness veido salīdzinoši stabilu pārmaiņu iezemēšanas konstrukciju.
- 20.XI Jaunmēness Skorpiona zīmē
Optimistisks Jaunmēness, kam pievienojas retrogrāds Merkurs, atgādinot par savulaik nenotikušiem projektiem, kam būtu labs brīdis tapt augšām celtiem.
____________________
* Retrogrādā (atpakaļejošā) kustība ir no Zemes saskatāms fenomens, patiesībā planētas turpina ceļu savā orbītā uz priekšu.
** Jaunus darbus un projektus būtu vēlams sākt, kad Mēness augošā fāzē – tas saskaņā ar senām tradīcijām. Taču klasiskās astroloģijas principi veic savas korekcijas. Ja dienā daudz pozitīvu planētu aspektu, tad Mēness dienu vai fāzi var arī neņemt vērā.
