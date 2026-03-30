Bezvēsts prombūtnē bijušais Māris Vaičulis atrasts sveiks un vesels, informē Valsts policija.
Policijas rīcībā ir informācija, ka pēdējo reizi vīrietis tika manīts šā gada 30.martā ap pulksten 02.00 Rēzeknes novada Verēmu pagastā uz ceļa A12 netālu no apļveida krustoja (Greivuļu apļis).
Pazīmes: augums aptuveni 190 cm, vidēja miesas būves, tumšas krāsas iesirmi īsi mati.
Bija ģērbies: melnas krāsas sporta biksēs, melnas krāsas sporta jaka, melna ziemas virsjaka ar kapuci, kājās baltas krāsas sporta tipa apavi "Adidas".
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu