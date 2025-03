Kaismīga Trampa vēlētāja tagad nožēlo, ka balsojusi par Trampu. "Es gaidīju ko labāku"

"Es biju kaismīga Trampa fane, kaismīga Trampa vēlētāja, kura domāja, ka mans valsts darbs būs drošībā, kad amatā stāsies Donalds Tramps," saka Dženifera Pigota - sieviete no Rietumvirdžīnijas, kas tikko tikusi atlaista no Valsts fiskālā dienesta biroja. Viņa sevi dēvējusi par "MAGA junkie" jeb "MAGA ( "Make America Great Again" ) atkarīgo".

Republikāņu partijas atbalstītāja Pigota ir viena no Trampa cienītājām, kuru skāris ASV Valdības efektivitātes departamenta (DOGE) atlaišanas vilnis.

Viņa tagad nožēlo, ka balsojusi par Donaldu Trampu.

Pirms 2024. gada novembra vēlēšanām Dženifera Pigota no Pārkersburgas, Rietumvirdžīnijas, pie savas mājas pat bijas izkārusi Trampa karogu, un viņa nebija vienīgā. Republikāņu kopiena Vudas apgabalā pārliecinoši nobalsoja par republikāņu kandidātu Trampu, kurš ieguva 70% balsu šajā reģionā.

Taču tikai dažas nedēļas pēc Trampa otrās prezidentūras sākuma, viņš Pigotai un citiem sagādāja pamatīgu vilšanos, atlaižot 125 valsts dienesta darbiniekus. ASV Valsts kases Valsts fiskālā dienesta birojs, kas faktiski darbojas kā valdības ikdienas banka, tika pamatīgi "apgraizīts", cieta arī Pigotas vakance.

TV kompānijas CNN sižetā Pigota stāsta, ka pēc atlaišanas raudājusi.

"Es biju kaismīga Trampa fane, kaismīga Trampa vēlētāja, kura domāja, ka mans valsts darbs būs drošībā, kad amatā stāsies Donalds Tramps. Es raudāju. Tas ir biedējoši, jūs zināt, tas ir tiešām biedējoši, un man bija kauns," viņa sacīja.

Pigota un viņas kolēģi tika atlaisti, balstoties uz iespējamiem zemas veiktspējas rādītājiem. Taču tikai 21 dienu pirms atlaišanas viņa savā darba pārskatā bija saņēmusi "augstāko iespējamo novērtējumu", viņa atklāj CNN.

"Vājināt un pazemot strādājošos amerikāņus man vienkārši nešķiet saprotami. Es gaidīju ko vairāk no prezidenta Donalda Trampa,"

viņa sacīja.

Viņas problēmas ar to nav beigušās. Pigota, kura jau iepriekš runājusi ar valsts mēroga medijiem par savu situāciju, ir kļuvusi par vandālisma upuri un pat saņēmusi nāves draudus.

"Es gaidīju ko labāku no tevis. Es tiešām gaidīju," Pigota sacīja, atbildot uz jautājumu, ko viņa teiktu Trampam, ja viņai būtu iespēja. "Es gaidīju, ka tu darīsi to, kas ir pareizi – izskaudīsi lieku izšķērdību un korupciju, kā solīji pirms vēlēšanām. Taču tu to nedari – tu radi haosu, un es nezinu, kāda būs Amerika, ja tas turpināsies."