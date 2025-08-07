Uh, cik dīvaini izklausās amata māsu un brāļu aicinājums Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP), lai tak liekas mierā ar to “Doždju”*!
Un vispār padome par daudz viskautko aizliedz, tā teikt, kļuvusi par cenzoru, tāpēc jāsauc uz paklāja. Uz Saeimu.
Latvijas Žurnālistu asociācija uzskata, ka Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atcelts NEPLP lēmums par apraides atļaujas anulēšanu “Doždj”, nevajag pārsūdzēt. Latvijas Reģionālo mediju asociācija pārmet NEPLP, ka tā ilgstoši pārsniegusi pilnvaras un kļuvusi par sodīšanas institūciju.
Tiešām! Ko tas NEPLP uzkasās? Ko tad tik sliktu doždjisti izdarīja? Nu mīļi nosauca slepkavu, spīdzinātāju, izvarotāju Putina armiju par “mūsu armija”. Ukrainai karā atņemto un okupēto Krimas teritoriju kartē rādīja kā Putina Krievijai piederīgu. Kara noziedzniekus nosauca par upuriem un sociālajos tīklos aicināja vākt līdzekļus Krievijas armijai. Raidījumus netulkoja latviski, ignorējot Latvijas likumu un apraides atļaujas prasību par valodas celiņu latviešu valodā, ko, ienākot Latvijā, pat paši bija apņēmušies izdarīt. Kas tur sevišķs? Kaut kāda tur pribaltiešu valoda. Un kas par to, ka šie ielaiduši savā mājā.
Ak arī Valsts drošības dienests ir norādījis, ka šāda “Doždj” satura izplatīšana rada apdraudējumu Latvijas nacionālajai drošībai kopumā?
Nupat NEPLP liegusi piekļuvi vēl desmit tīmekļvietnēm, kas attaisno Krievijas karu Ukrainā, slavina okupāciju un sniedz informatīvu atbalstu agresoriem, vārdu sakot, nodarbojas ar Krievijas propagandu. Kopš 2022. gada šādi lēmumi pieņemti par 413 Krievijā reģistrētām tīmekļvietnēm.
Dzīvojam kara apstākļos, sauciet to par informatīvo vai hibrīdkaru, taču tas ir reāls un ļoti nozīmīgs Krievijas agresīvās un noziedzīgās politikas ierocis, ne velti propagandai savā valstī un ārzemēs tā tērē līdzekļus, kas rēķināmi simtos miljonu. Dzīvojam kara apstākļos, kad katram vārdam ir nozīme un svars. Un savas tautas un valsts drošības vārdā jebkurš, pat mazākais atbalsts agresoram ir jāvērtē ar stingru mērauklu. Galu galā ir taču runa par mūsu un mūsu valsts likteni.
