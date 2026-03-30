Pasākumu un TV raidījumu vadītājs Aivis Ceriņš sociālajā medijā "Instagram" pavēstījis, ka gaida bērniņu kopā ar savu partneri, uztura speciālisti Danu Piteronoku.
Ceriņš publicējis kopīgu fotogrāfiju ar Danu, kurā redzams, ka viņa ir grūtniecības posmā. Ierakstam viņš pievienojis vēstījumu: "Par vienu beznosacījuma mīlestības sirsniņu vairāk, kuru sargāsim un lolosim".
Šis pārim būs pirmais kopīgais bērns.
Iepriekš Ceriņš bija precējies ar Leldi Ceriņu, ar kuru viņam ir divi bērni.
