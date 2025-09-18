Nākamajā mēnesī Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljonā daļēji atgriezīsies dārzeņu un augļu tirgotāji. Tā informē Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka Edvarda Ratnieka padomniece Inese Ozoliņa. 

E. Ratnieks otrdien tikās ar kapitālsabiedrības "Rīgas nami" vadītāju Ojāru Valkeru, ar kuru esot vienojies par tūlītējiem soļiem Rīgas Centrāltirgus sakārtošanā. Tikšot rūpīgāk sekots līdzi tirgotāju sortimentam un produkcijai. "Tāpat tiks sekots līdzi arī valsts valodas lietojuma ievērošanai, izstrādājot Labās gribas memorandu tirgotājiem. Vairāk tiks uzklausītas sabiedrības vēlmes, piemēram, veicot tirgus apmeklētāju aptaujas un iesaistot iedzīvotājus tirgus nākotnes koncepcijas attīstīšanā," raksta padomniece I. Ozoliņa.

Nākamā gada sākumā sabiedrība tikšot iepazīstināta ar tirgus paviljonu interjera un ārtelpas vīzijām. "Tāpat procesā ir nākamgad plānotā rūpniecības preču tirgotāju pārcelšana uz speciāli tam domātu ārtelpas zonu," piebilst padomniece. Viņa citē arī E. Ratnieku: "Esam vienisprātis, ka tirgū ir jāstiprina latviskā kultūrtelpa, identitāte un tirgus tradīcijas, vienlaikus atbilstot mūsdienu laikmeta prasībām. Risinot šī brīža sabiedrībā aktualizētos jautājumus, jau šobrīd Rīgas Centrāltirgus ir uzrunājis dārzeņu un augļu tirgotājus par to daļēju pārcelšanos uz vēsturiski zināmo Sakņu paviljonu, kas pagaidām kalpo kā pagaidu risinājums tirgotājiem, kamēr tiek rekonstruēti citi vēsturiskie paviljoni. 

