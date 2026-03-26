Kamēr nav sezona, šajā receptē labi noder arī saldētas zemenītes.
Sastāvdaļas
- 100 g auzu pārslu
- 200 ml saldā krējuma
- 60 g cukura
- 2 ēdamkarotes sviesta
- šķipsna vaniļas cukura
- zemenes ogu mērcei
Pagatavošana
Auzu pārslas apcep pannā karstā sviestā, uzbārsta 2 ēdamkarotes cukura un turpina karsēt, līdz auzu pārslas viegli karamelizējušās. Pārber traukā un atdzesē. Saldo krējumu saputo ar atlikušo cukuru un vaniļas cukuru. Iecilā karamelizētās auzu pārslas. Pasniedz ar zemeņu mērci (ogas sablendē).
Auzu pārslām un putukrējumam var pievienot riekstus un žāvētus augļu
