Sava enerģija. Energoefektivitāte ne visiem ir prioritāte

Uldis Graudiņš / Agro Tops
2025. gada 06. novembris, 00:01
2025. gada 06. novembris, 00:01
SIA "AGB serviss" saimnieks Aivars Bundzens: "Ar šķeldu kurināmās siltuma ražošanas iekārtas ir dārgākas nekā ar gāzi darbināmās, tomēr visā darbības cikla laikā, tie ir 15 līdz 20 gadi, ar šķeldu darbināmais katls ir izdevīgāks nekā gāzes iekārta."
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

Ekstrēmie dabas apstākļi, iepirkuma cenu svārstības un citi iemesli bremzē ieguldījumus energoefektivitātes uzlabošanā lauku saimniecībās.

Kāpēc neiegulda

Energoefektivitātes risinājumi patlaban visizaicinošākie ir abām īpaši energoietilpīgajām nozarēm – siltumnīcu saimniecību nozarei un augkopībai, graudu kaltēm, stāsta Zemkopības ministrijas (ZM) eksperti. Abu nozaru saimniecībās īsā laikā ir vajadzīgs ļoti liels enerģijas daudzums, un parasti ar saimniecībā ražoto atjaunojamo enerģiju tik lielu daudzumu ražot nav iespējams. Savukārt liela daudzuma enerģijas uzkrāšana ir ierobežota, tostarp naudas izteiksmē. 

ZM teic, ka minēto iemeslu dēļ papildu energoefektivitātes pasākumiem izveidots atbalsts atjaunojamās enerģijas ražošanai pašpatēriņam, īpaši gadījumos, kad to iespējams izmantot vienmērīgākā režīmā vai kombinēt ar citiem risinājumiem. 

Ministrijā arī teic, ka svarīgi ir veicināt izpratni par energoefektivitātes nozīmi un praktiskajiem ieguvumiem, tomēr šo pasākumu ieviešanu nereti apgrūtina sarežģītas aprēķinu prasības, kas paredz efektivitātes pierādīšanu pret esošo situāciju, kā arī ierobežotais energoefektivitātes ekspertu un auditoru skaits, kas spēj sagatavot kvalitatīvus novērtējumus lauksaimniecības specifikai. 

ZM uzsver, ka energoefektivitātes pasākumu īstenošanu kavē arī strukturālie, finansiālie un cilvēkresursu ierobežojumi. 

Tie ir šādi:

  • zema izpratne par energoefektivitātes ekonomisko atdevi – daudzi lauksaimnieki šo jomu neuzskata par prioritāti, jo ietaupījums šķiet nenozīmīgs salīdzinājumā ar citām investīcijām;
  • patēriņu nemonitorē reāllaikā, nav analīzes, kuras iekārtas rada lielākos zudumus;
  • nepietiek specializētu konsultantu un energoauditoru, kas pārzina lauksaimniecības specifiku (kaltes, dzesēšanas iekārtas, siltumnīcas);
  • grūti pierādāms ietaupījums – sarežģīta aprēķinu metodika, un sākotnējo datu trūkums apgrūtina atbalsta saņemšanu, īpaši mazajām saimniecībām;
  • ilgs atmaksāšanās periods – īpaši siltumnīcās un graudkopībā, kur tehnoloģiju nomaiņa atmaksājas ilgākā laika periodā, kas samazina motivāciju investēt;
  • mazs saimniecību mērogs – daudzas saimniecības ir pārāk mazas, lai energoefektivitātes pasākumi būtu ekonomiski pamatoti;
  • izteikti sezonāls enerģijas patēriņš – enerģijas pieprasījums ir koncentrēts noteiktos periodos (piemēram, kalšu darbības vai dzesēšanas sezonā), kas apgrūtina efektīvu tehnoloģisko un ekonomisko risinājumu izvēli.

Iepriekšējā ES plānošanas periodā, kura projektus turpinās īstenot līdz šāgada beigām, energoefektivitātes mērķa sasniegšanai pavisam apstiprināja 139 projektus ar 31,6 milj. eiro publisko līdzfinansējumu. 

Naudu varēja un var ieguldīt apgaismojuma, ražošanas līniju, ierīču vai iekārtu energoefektivitātes palielināšanai vismaz par 20%. 

ZM secina, ka atbalsta pretendenti projektus īstenoja galvenokārt atbilstoši savas saimniecības pamatnozarei un dominējot laukkopība. Projekti galvenokārt īstenoti lielajās saimniecībās, kurām to īstenošanai esot pietiekami daudz naudas. Vislielākais atbalsta saņēmēju īpatsvars lauku saimniecību kopskaitā ir Zemgales un Rīgas reģionā, bet mazākais – Latgales reģionā. Lielākus ieguldījumus Zemgales un Rīgas reģionā noteica šo teritoriju saimniecību ekonomiskā spēja un piekļuve finansējumam.

Savukārt šajā plānošanas periodā saimniecības līdz šim divās pieteikumu iesniegšanas kārtās nav izmantojušas visu tām piešķirto līdzfinansējumu.

Graudu pirmapstrādes īpatnības

"Mēs uzskatām, ka prasība par 20 procentu enerģijas patēriņa mazināšanu ir pārāk augsta latiņa. Sarežģīta ir arī dažādu dokumentu kārtošana, tāpēc graudu kalšu modernizācijas projektus īstenojam bez ES atbalsta," teic kooperatīva VAKS valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons. Viņš par piemēru nosauc aizvadītajā sezonā Liepupē uzbūvēto graudu pirmapstrādes kompleksu, kas darbojas ar recirkulētu gaisu, ir siltināts, tomēr atbalsta prasībām nekvalificējās. VAKS arī savos kompleksos par kurināmo izmanto dabas vai propāna gāzi. 

"Kurināšana ar šķeldu ved sev līdzi dažādas papildu darbības, tostarp kraušanu un glabāšanu. Mēs arī pirms sezonas nezinām, cik daudz kurināmā mums vajadzēs, tāpēc nevaram slēgt piegādes līgumus. Ar gāzi ir daudz vienkāršāk," tā I. Jansons. Viņš arī apstiprina – mazajām un vidējām saimniecībām naudas savu kalšu uzstādīšanai nepietiek. Kooperatīvs izpilda savu misiju un šos pirmapstrādes pakalpojumus nodrošina. "Nepārprotiet, mums nav nekas pret šķeldu vai pret granulām, tomēr nozares īpatnība ir tāda, ka "vajag ļoti daudz un ļoti ātri". Šāgada īpaši ekstrēmo dabas apstākļu sezona to apstiprināja. Kurināmo mēs izmantojam vien divus trīs mēnešus gadā. Vēl jāņem vērā šķeldas iekārtu augstā cena un ilgais atmaksāšanās laiks," skaidro I. Jansons.

Lielajās siltumnīcās piemērota ir šķelda

Lielplatones pagasta ZS "Līgo" saimnieks Jānis Vinters līdztekus primārajai lauksaimnieciskajai ražošanai 1350 hektāru platībā apsaimnieko arī aptuveni divus hektārus siltumnīcu, kur audzē gurķu sēklas. Siltuma nodrošināšanai kompleksā nu jau divus gadus izmanto Druvas pagastā ražoto 2 MW jaudas siltuma ražošanas iekārtu. 

"Mūsu segtajās platībās nedrīkst būt siltuma padeves traucējuma, tāpēc ārkārtējai situācijai un laikam, kad siltumu vajag mazāk, mums nu jau aptuveni desmit gadus ir mazākas jaudas SIA "Komforts" apkures katls. Rezervei ir arī 2,6 MW jaudas ar propāna gāzi darbināms katls. "AGB serviss" ražoto ar šķeldu darbināmo siltuma iekārtu izvēlējāmies tāpēc, ka tā ir izdevīgāka. Kvalitāte "kā Vācijā", gandrīz automatizēts viss kurināšanas process, vien jāpiestumj šķelda. Iekārtu darbinām divas sezonas, nav bijuši vajadzīgi remonti, lieliska ražotāja apkalpošana," tā J. Vinters. 

Ik nedēļu siltuma ražošanai siltumnīcu kompleksā saimniecība izmanto vienu divas kravas šķeldas. Saimniekiem, kas vēlas uzstādīt siltuma ražošanas iekārtas, Vinters iesaka rēķināt. Ja tuvumā neesot gāzes vada, šķeldas kurināmais noteikti ir visizdevīgākais.

Vislielākais Baltijas valstu rožu audzētājs Sēmes pagasta SIA "Ar B Agro" uztur 1,5 hektārus plašu siltumnīcu kompleksu, kur audzē arī gurķus un zemenes. Valdes priekšsēdētājs Arvis Bumbiers izvēli par labu izvēlētajam šķeldas apkures katlam cita starpā pamato arī piedāvātā modeļa automātisko darbības režīmu, kā arī ražotāja iespējami tuvāku atrašanās vietu. 

"Viens no mūsu svarīgākajiem principiem ir atbalstīt Latvijas ražotājus – mēs esam Latvijas patrioti, tāpēc primāri izskatījām Latvijā ražotas katlu iekārtas. Ņemot vērā mūsu uzņēmuma specifiku, visas tehniskās problēmas ir jārisina bez kavēšanās, īpaši tās, kas saistītas ar apkures nodrošinājumu, tāpēc devām priekšroku "AGB serviss", kas atrodas mums tuvumā un kura speciālisti ir nepārtrauktā gatavībā sniegt gan konsultācijas, gan tehnisko atbalstu, lai strādātu droši un bez pārtraukumiem," tā A. Bumbiers. SIA "Ar B Agro" uzstādījusi Druvas pagastā ražoto siltuma ražošanas iekārtu ar 3,5 MW jaudu.

SIA "AGB serviss" saimnieks Aivars Bundzens: "Ar šķeldu kurināmās siltuma ražošanas iekārtas ir dārgākas nekā ar gāzi darbināmās, tomēr visā darbības cikla laikā, tie ir 15 līdz 20 gadi, ar šķeldu darbināmais katls ir izdevīgāks nekā gāzes iekārta."
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

Atbalsts arī pārstrādei

LAD administrē arī energoefektivitātes projektus pārstrādes nozarei. "Pēdējo divu gadu laikā esam īstenojuši trīs Lauku atbalsta dienesta līdzfinansētus energoefektivitātes projektus par kopējo naudas summu 346 tūkstoši eiro. Mērķi ar šo projektu īstenošanu bija: samazināt resursu patēriņu viena produkta kilograma ražošanai, siltuma atgūšana no esošajām sistēmām, ko tālāk izmantojam ūdens uzsildīšanai. Samazinājām arī elektroenerģijas patēriņu ledus ūdens ražošanai – dzesēšanai izmantojam āra gaisu. Protams, jebkuras vecās iekārtas nomaiņa uz jaunu jau ir energoefektīvāks pasākums, un jūtams arī ietaupījums," teic piena pārstrādes uzņēmuma AS "Smiltenes piens" valdes priekšsēdētāja Ilze Bogdanova.

Tātad piena produktu ražošanā atbalsta saņemšanai izvirzītie nosacījumi ir izpildāmi.

Siltuma iekārtas ražo Latvijā

Siltuma iekārtas lauku saimniecību vajadzībām patlaban nav vispieprasītākais produkts, atzina vairāki ražotāji. Druvas pagasta ģimenes uzņēmums SIA "AGB serviss" apkures katlus ražo kopš 2006. gada. Siltuma iekārtas Druvā būvē no nulles – pērk elektromotoru, reduktoru, kabeļus, automātikas vadības kontrolierus, protams, metālu un citas sastāvdaļas, un tās ražotnē kopā liek uzņēmuma darbinieki. "AGB serviss" darbojas konstruktori, kas pēc pasūtītāja prasībām iekārtu vispirms "uzliek uz papīra". 

Saimnieks Aivars Bundzens teic, ka dārzeņu audzēšanā segtajās platībās ir ekonomiskais pamatojums kurināt katlus ar zemas kvalitātes šķeldu. Tā cenas ziņā ir ekonomiski visizdevīgākais kurināmais. "Mūsu priekšrocība ir, ka ražojam automātiskās iekārtas, kas tiek galā ar šādu kurināmo," uzsver A. Bundzens. Ar šķeldu kurināmā siltuma iekārta ir dārgāka nekā ar gāzi darbināmā, tomēr, rēķinot izmaksas visā iekārtas darbības laikā, un tie ir 15–20 gadi, šķeldas katls ir izdevīgāks nekā ar gāzi darbināmā iekārta. Tiesa gan, graudu žāvēšanas iekārtām šķeldas siltuma katls nav izdevīgs.

"AGB serviss" piedāvāto šķeldas katlu jauda ir no pusmegavata līdz pieciem megavatiem. Saimniecībām, kur vajadzīga mazāka siltuma jauda, piedāvā ar granulām darbināmās iekārtas. "Mūsu iekārtās var izmantot vai nu koksnes granulas, vai, piemēram, no Ukrainas vestās saulespuķu saspaidas. Latvijā ik pa laikam mēģina darboties ar salmu granulām. Talsos šķeldai ir pievienotas un dedzinātas arī lapas. Siltumu var ražot no visas biomasas, kas mums ir apkārt. Dānijā, piemēram, dedzina salmus un zāli, mežu viņiem nav. Tātad veido granulu enerģijas avotu no biomasas. Tajā brīdī tehnoloģija ir būtiski lētāka. Jaudas diapazons ar granulām darbināmajām mūsu ražotajām iekārtām industriālajā sektorā ir no 150 līdz 500 kilovatiem. Mēs piedāvājam arī 700 kilovatu jaudas iekārtas, ja pasūtītājs vēlas. Ar 700 kilovatu jaudas katlu ekonomiski pamatoti ir kurināt šķeldu," tā A. Bundzens. 

Viņš piebilst – ar granulām kurināmā iekārta ir izmantojama, piemēram, remonta telpās, darbnīcās vai arī ūdens sildīšanai fermās. "AGB serviss" ražotā granulu iekārta uz vienu ražoto siltuma megavatstundu tērē 220–240 kilogramu granulu atkarībā no to kvalitātes. Elektroenerģijas izmaksas uz vienu megavatstundu siltuma būšot līdz trim eiro.

"Patlaban saimniekiem vajag uzticamas tehnoloģijas. Veicot lielāku naudas ieguldījumu sākotnēji, bet mazinot ekspluatācijas izmaksas, izmantojot automatizētus procesus, nevis cilvēka darbu un klātbūtni, viņi ir ieguvēji. Darbaspēka izmaksas atalgojumam, ja četri darbinieki 24 stundas diennaktī kurina iekārtu, gada laikā ir vismaz 50 000 eiro," teic A. Bundzens.

Telpās, kur vajadzīgs mazākas jaudas siltuma avots, izdevīgi ir izmantot granulu katlu (attēlā). "AGB serviss" ražotā granulu iekārta uz vienu ražoto siltuma megavatstundu tērē 220 līdz 240 kilogramu granulu atkarībā no to kvalitātes.
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

Komentārs

Vēl ir neizmantots 17,7 milj. eiro publiskais finansējums

Rūta Rudzīte, ZM sabiedrisko attiecību daļas eksperte: 

"Saimniecību aktivitāte energoefektivitātes projektu pieteikšanā kopumā ir pozitīva. Īpaši ņemot vērā iepriekšējā plānošanas periodā iesniegto projektu daudzumu. Mazāks projektu skaits šā perioda pirmajās kārtās lielā mērā skaidrojams ar to, ka daudzas saimniecības rūpīgi izvērtē investīciju atdevi un piemērotākos risinājumus energoefektivitātes uzlabošanai.

Ņemsim arī vērā, ka agrākajos gados lauksaimniecību būtiski ietekmējusi gan nelabvēlīgā ekonomiskā situācija, gan arī mainīgie un nereti sarežģītie dabas apstākļi, kas atstājuši ietekmi uz saimniecību finansiālo stabilitāti un investīciju plānošanu. Šādos apstākļos daudzi saimnieki izvēlas koncentrēt resursus uz ienesīgākiem un saimnieciskās darbības stabilitāti nodrošinošiem ieguldījumiem, kas nav vērtējams negatīvi, bet gan apliecina saimniecību atbildīgu pieeju un spēju stratēģiski plānot attīstību.

Ministrijas eksperti redz, ka energoefektivitātes jautājumi aizvien ir svarīgi – gan izmaksu optimizācijas, gan ilgtspējas un konkurētspējas stiprināšanas kontekstā.

Šajā plānošanas periodā vēl ir neizmantots 17,7 milj. eiro liels publiskais finansējums, indikatīvi pusi no tā paredzot energoefektivitātei. Lēmuma par finansējuma lielumu trešajā projektu iesniegšanas kārtā vēl nav. Ja kādā no iepriekšējām kārtām energoefektivitātes projektiem rezervētie līdzekļi netiek pilnībā apgūti, tie tiek novirzīti turpmākajām projektu iesniegšanas kārtām, lai nodrošinātu pilnvērtīgu finanšu resursu izmantošanu un atbalsta nepārtrauktību lauksaimniecībai.

Patlaban vēl nav iezīmēti jaunā plānošanas perioda atbalsta nosacījumi nevienā no jomām, tostarp energoefektivitātes pasākumiem lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā. Notiek diskusijas ar Eiropas Komisiju un dalībvalstīm par nākamā perioda kopējo ietvaru, prioritātēm un sagaidāmajām izmaiņām atbalsta mehānismos."

Uzziņa

ES un valsts atbalsts ieguldījumiem energoefektivitātes palielināšanai lauksaimniecībā

  • Atbalsta piešķiršanas mērķis: mazināt enerģijas patēriņu, paaugstināt esošo ēku, būvju un iekārtu energoefektivitāti, rosināt resursu taupīgu izmantošanu.
  • Publiskais finansējums aktivitātē LA 4.1.4 "Atbalsts ieguldījumiem energoefektivitātes palielināšanai" ir 19 miljoni eiro (ELFLA un valsts budžeta līdzfinansējums), aptverot ieguldījumus ne tikai energoefektivitātē, bet arī atjaunīgās enerģijas izmantošanā.
  • Atbalsta intensitāte intervālā no 40% līdz 50% no attiecināmajām izmaksām.
  • Papildu punkti vērtēšanā, ja projekta rezultātā sasniegts izmērāms enerģijas ietaupījums – vismaz 20% samazinājums salīdzinājumā ar situāciju pirms projekta iesnieguma iesniegšanas tajā enerģijas patērētāja grupā, kurā izdarīti energoefektivitātes palielināšanas ieguldījumi.

Atbalstu var saņemt:

  • lauksaimniecības nozarē strādājošas fiziskas vai juridiskas personas;
  • kooperatīvās sabiedrības vai to apvienības;
  • pārstrādes uzņēmumi, kuru darbība tieši saistīta ar lauksaimniecības produktu ražošanu.

Līdzfinansējuma nodrošināšanai pretendentiem jābūt ekonomiski dzīvotspējīgiem un ar pietiekamu naudas apgrozījumu vai pašu kapitālu.

Attiecināmās izmaksas:

  • būvdarbi un materiāli, kas tieši saistīti ar energoefektivitātes uzlabošanu;
  • projektēšanas, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas;
  • energoaudita un tehniskās dokumentācijas sagatavošana;
  •  iekārtu iegāde un uzstādīšana.

Projektā pirktie pamatlīdzekļi jāuztur un jāizmanto vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas.

Aktuālais statuss:

  • pirmo projektu iesniegšanas kārtu energoefektivitātes ieguldījumiem izsludināja 2024. gada rudenī ar kopējo 4,7 milj. eiro publisko finansējumu. Pieteikti 16 projekti par 1,3 milj. eiro;
  • otrā projektu iesniegšanas kārta – 2025. gada maijs ar kopējo publisko finansējumu 3,5 milj. eiro. Pieteikti pieci projekti par 0,6 miljoniem eiro. Zemkopības ministrija nelielo projektu daudzumu skaidro ar īso gatavošanās laiku;
  •  nākamā kārta iecerēta 2026. gada sākumā, paredzot līdzīgus nosacījumus un prioritātes;
  • projektu īstenošana jāveic noteiktā termiņā (parasti 24 mēnešu laikā kopš projektu iesniegumu kārtas noslēgšanās).

Avots: ZM.

 

Sava enerģija
Foto: Latvijas Mediji

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Mediji".

