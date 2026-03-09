Džeza mūzikas izdevniecības "Jersika Records" paspārnē izdots saksofonista un komponista Kārļa Vanaga albums "The 7th Sense", kas ieskaņots kopā ar Latvijas Radio bigbendu.
"Ar patīkamu satraukumu gaidu mirkli, kad albums "The 7th Sense" sāks savu ceļu pie klausītājiem. Vairāku gadu laikā krātās skices un idejas, kas tapušas tikai un vienīgi aiz iedvesmas ko radīt, apkopotas 7 skaņdarbos. Esmu pateicīgs Latvijas Radio bigbenda mūziķiem par milzīgo atdevi un talantu, kas ielikts, lai šo mūziku padarītu dzīvu," stāsta Latvijas Radio bigbenda mākslinieciskais vadītājs Kārlis Vanags.
Albumu digitāli ierakstīja skaņu režisors Gustavs Ērenpreiss. Skaņu plates vāka dizainā izmantotas Aijas Vanagas fotogrāfijas, bet dizainu veidojuši brāļi Edgars un Mareks Ameriki.
Jauno vinila plati varēs iegādāties visos mūzikas veikalos, kā arī izdevniecības "Jersika Records" mājas lapā vai "Bandcamp" platformā. Albums noklausāms arī populārākajās straumēšanas vietnēs.
Albums tapis ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.
