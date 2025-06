To, ko vajag, neapmaksā

Tomēr uzņēmumiem, kam bijusi dota iespēja iesaistīties projektā, viss nav virzījies tik raiti, kā vēlējušies projekta īstenotāji. Piemēram, uzņēmumu vadītāji projekta ietvaros saņēma ieteikumus, kā uzlabot darbinieku darba vietas tīri tehniski – vai ir jānomaina kādi instrumenti vai iekārtas, vai tās ir jāpielabo...

Projekta vadītāja Mairita Mēnese atcerējās gadījumu, kad viens no darba devējiem esot stāstījis, ka nevarējis iedomāties, ka tāds nieks kā viena maza pakāpiena nolikšana pie darbinieka darba vietas uzlabošot viņa labsajūtu, jo strādāt kļūšot ērtāk. Proti, vairs nesāp mugura, jo šis mazais uzlabojums atvieglojot darba procesu. Taču ne jau visus rīkus, kas palīdzētu novērst ergonomiskos darba vides riskus, uzņēmumiem bijis iespējams iegādāties.

"Finansējums iegādei bija paredzēts, bet nereti bija tā, ka to, ko vajadzēja, nevarēja nopirkt. Piemēram, izvērtējot medicīnas iestādi, bija ieteikts iegādāties speciālu iekārtu, kas palīdz piecelt gulošos slimniekus, lai aprūpētājām nav pašām jāceļ cilvēki no krēsla vai gultas. Ar šo iekārtu slimniekus varētu aizvest uz dušu nomazgāt. Iekārta maksāja dārgi, bet tā atmaksātos, jo bija paredzēts, ka to varētu izmantot trīs līdz pat pieciem darbiniekiem," pastāstīja Mairita Mēnese.

Piemēram, "Latvijas dzelzceļa" pārstāvji, kuri arī piedalījās projektā, stāstījuši, ka viņiem esot speciālisti, kuri varētu atbraukt no Čehijas apmācīt darbiniekus prasmēm, lai viņi varētu tās izmantot jaunajos "Vivi" vilcienos. "Tad kāpēc nav iespējams to apmaksāt?" vaicā projekta vadītāja. "Nē, tas neesot paredzēts," viņa saņēma atbildi. "Bet tas ir tieši tas, ko vajag. Vai arī medicīniskajam personālam kaut vai tie paši komunikācijas kursi. Arī tos neapmaksāja.

Cilvēkam ir nozīmētas, piemēram, desmit masāžas. Ir saraksts ar slimnīcām un poliklīnikām, rehabilitācijas centriem, un cilvēki iet, izmanto, atsaucas uz projektu. Bet jāsamaksā bija no sava naudas maka un pēc tam jāiesniedz maksājuma kvīts. Diemžēl tāda iespēja, ka no projekta naudas tiek samaksāts pa taisno pakalpojuma sniedzējam, nebija paredzēta. Protams, tas ir darbs, lai to panāktu, bet to var izdarīt. Samaksājiet masierim, kurš divreiz nedēļā atbrauc, piemēram, uz šūšanas cehu, un cilvēki būs laimīgi. It kā sīkas nianses, kas atvieglotu visu procesu. Cilvēki no attālākām vietām neizbraukās, piemēram, uz ārstniecisko vingrošanu. No projekta naudas varēja samaksāt ārstnieciskās vingrošanas speciālistam un aizsūtīt cilvēku uz uzņēmumu. Nodarbinātības valsts aģentūra vai Labklājības ministrija varēja iepirkt fizioterapeitu un citu speciālistu pakalpojumus un sūtīt šos speciālistus uz uzņēmumiem," spriež Mairita Mēnese.

Projekta ietvaros bijusi iespēja saņemt arī psihologa konsultācijas, bet šo speciālistu bijis ļauts apmeklēt tikai divas reizes. Mairita Mēnese uzskata, ka tam nav bijusi jēga, jo, ja tiek konstatēts, ka cilvēkam ir nepieciešams psihologs, tad tas jānodrošina vismaz desmit reizes. "Labāk lai uzņēmums iedod vienu kabinetu psihologam, kur viņš varētu strādāt uz vietas," tā šīs iespējas lietderību saskatīja projekta vadītāja.

Lekcijas, kuras jāklausās piespiedu kārtā

Inga Zemdega-Grāpe, SIA "NEMO" īpašniece, ar nožēlu atzina, ka, piedaloties projektā, uzņēmuma darbinieki neesot saņēmuši to, kas viņiem visvairāk ir vajadzīgs, – fizioterapiju un gaisa kondicionieri, lai karstā laikā varētu normāli strādāt. Viņa uzsvēra, ka Eiropas Sociālā fonda finansējums būtu uzņēmumam ļoti palīdzējis, ja vien nebūtu tik daudz birokrātijas un formalitāšu. Viņa skaidroja, ka uz uzņēmumiem finansiālajā jomā ir jūtams milzīgs spiediens, lai samaksātu nodokļus, ka arī viņas vadītais šūšanas uzņēmums gandrīz bankrotējis.