Pie Maskavas ceļa malā atrasts “Umatex Group” izpilddirektors Aleksandrs Tjuņins – vienīgā Krievijas oglekļa šķiedras ražotāja un “Shahed/Geran” dronu izejvielu piegādātāja vadītājs. Blakus atrasti ierocis un vēstule, kurā viņš raksta par ilgstošu depresiju.
Kopš 2022. gada reģistrētas jau vismaz 35 augsta ranga amatpersonu un uzņēmumu vadītāju mīklainas nāves, bieži oficiāli skaidrotas kā pašnāvības vai negadījumi, ziņo projekts "Būt vai nebūt".
Projekts “InformNapalm” norāda – daudzi no viņiem varētu būt zinājuši sensitīvu informāciju par korupciju un lieliem valsts projektiem.
