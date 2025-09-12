Sekojot norisēm izglītības nozarē, ik pa laikam nākas ironiski nodomāt, ka Izglītības un zinātnes ministrijai derētu nomainīt nosaukumu vai vismaz piešķirt kādu otro vārdu, kas raksturotu tās būtību varbūt pat labāk nekā oficiālais nosaukums. 

Viens no variantiem būtu teju klasisks: Reformu ministrija vai Nebeidzamo reformu ministrija. Jo reformas šī iestāde piesaka nepārtraukti. Turklāt mēdz reformēt tikko ieviestas vai pat īsti nepabeigtas reformas. Piemēram, centralizētie eksāmeni! Jauno sistēmu ar dažādu līmeņu eksāmeniem – tiešām ļoti daudziem – un centralizētajiem eksāmeniem 9. klasē ieviesa tikai pirms dažiem gadiem, un jau tajā notikušas un turpina notikt pārmaiņas. Vispirms neilgi pirms pirmās jauno eksāmenu sesijas atlika kompleksā kombinētā eksāmena ieviešanu 9. klasēm, kas būtu bijis par dažādām tēmām, pēc tam atcēla to pavisam. Tagad plānots atteikties arī no centralizētā eksāmena svešvalodās, aizstājot to ar monitoringa darbu. Vidusskolās varbūt samazināšot augstākā līmeņa eksāmenu skaitu jau šā mācību gada skolu absolventiem. Mācību gads jau sācies, bet, kā būs, nav droši zināms, jo juridiski lēmumi nav pieņemti, tie būs jāpieņem steigā.

Patiesībā Steigas ministrija arī būtu atbilstošs nosaukums, jo arī, piemēram, jauno izglītības saturu savulaik ieviesa steigā. Pēc tam tajā atkal bija jāvieš korekcijas. Kļūdas labot – tas ir atzīstami, tomēr, ja steigas būtu mazāk, droši vien mazāk būtu arī kļūdu un to labojumu, kas atkal rada nebeidzamo reformu iespaidu.

