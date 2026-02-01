Uztura speciāliste Guna Rijkure no "Veselības centra 4" iesaka gatavot veselīgas un līdzsvarotas maltītes, kā piemēram, kreptīgu dārzeņu un gaļas sautējumu. Speciāliste arī aicina eksperimentēt ar receptēm – aizstājot trūkstošās izejvielas, kā arī ar garšvielām, jo veselīgam ēdienam ne tikai labi jāgaršo, bet arī jāsagādā baudījums.
Sastāvdaļas
- 300 g cūkas lāpstiņas
- 300 g ķirbja
- 2 kartupeļi
- sīpols
- liels burkāns
- 3 saujas saldētu zaļo zirnīšu
- kārba (340 g) konservētas kukurūzas
- 2 ēdamkarotes olīveļļas
- pustējkarote melno piparu
- pustējkarote karija
- 1/4 tējkarotes malta čili
- sāls
Pagatavošana
Gaļu sagriež gabaliņos. Dārzeņus notīra un sagriež. Katlā uzkarsē eļļu, pievieno garšvielas, izņemot sāli. Kad garšvielas izsildītas, liek cepties gaļu un sīpolus. Pēc 15 minūtēm pieliek pārējos dārzeņus.
Ja no dārzeņiem neizdalās pietiekami daudz ūdens, to var nedaudz pieliet. Sautē, līdz visi dārzeņi un gaļa mīksti.
Ķirbis var izšķīst, bet tas nekas – sautējums kļūs tumīgāks. Gatavošanas beigās pieber sāli.
