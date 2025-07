No 2025. gada 1. augusta alkoholiskos dzērienus mazumtirdzniecībā un internetā no pirmdienas līdz sestdienai varēs iegādāties no pulksten 10 līdz 20, bet svētdienās no 10 līdz 18. To paredz grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā, kas stājās spēkā šā gada 7. februārī. Gaidāmi arī citi alkohola aprites ierobežojumi.

Lai ierobežotu impulsīvu alkoholisko dzērienu iegādi, izmaiņas gaidāmas arī attiecībā uz tā iegādi internetā – no 1. augusta tīmeklī pirktos grādīgos dzērienus būs ļauts piegādāt jeb izsniegt pircējam ne agrāk kā pēc sešām stundām no pasūtīšanas brīža.

Tirdzniecības laika ierobežojumi, līdzīgi kā tas bijis līdz šim, neattieksies uz tādām mazumtirdzniecības vietām, kurās alkoholiskie dzērieni tiek realizēti tikai izlejamā veidā un ir nodrošināta to dzeršana uz vietas, kā arī uz beznodokļu tirdzniecības veikaliem.

Pircējiem vairs nedrīkstēs piedāvāt nopirkt alkoholu ar atlaidi patērētāja lojalitātes programmā,

kā arī būs aizliegts piedāvāt iegādāties uzreiz vairākas alkoholisko dzērienu vienības par zemāku cenu.

No 1. augusta apreibināties ar alkoholiskajiem dzērieniem nebūs ļauts arī azartspēļu organizēšanas vietās, tātad azartspēļu zālēs būs aizliegta gan alkohola tirdzniecība dzeršanai uz vietas, gan tā lietošana pie spēļu automātiem, kāršu, kauliņu un ruletes spēļu galdiem vai citām azartspēļu ierīcēm.