Kādam pārmaiņas ienāk dzīvē kā svaigs gaiss, kādam piemērots laiks jaunu attiecību veidošanai, bet kādam svarīgi atturēties no pārsteidzīgas un impulsīvas rīcības..
Auns, 21. marts–19. aprīlis
Šomēnes svarīgi atturēties no pārsteidzīgas un impulsīvas rīcības. Iespējami brīži, kad emocijas vilinās uz nepamatotām reakcijām vai asu vārdu apmaiņu. Profesionālajā jomā ieteicams rūpīgi plānot un nedoties pāri savām robežām – pat ja darbu apjoms šķiet liels, rīkojieties soli pa solim un sadarbojieties ar kolēģiem. Ģimenes un draudzīgo attiecību jomā var rasties sajūta, ka no jums tiek gaidīts par daudz. Pārskatiet, vai neesat neapzināti novirzījis uzmanību prom no tuvākajiem.
Vērsis, 20. aprīlis–20. maijs
Šis periods ienesīs jaunas nianses jūsu ikdienā – iespējami pārsteigumi, negaidītas iespējas un iekšēja vēlme kaut ko mainīt. Vienlaikus jāuzmanās no virspusējas pieejas un nevērības pret detaļām. Brīvajiem Vēršiem šis ir piemērots laiks jaunu attiecību veidošanai, kā arī draudzīgu saišu nostiprināšanai. Nodrošiniet pietiekamu atpūtu, lai saglabātu emocionālo līdzsvaru. Profesionālajā laukā iespējami piedāvājumi vai idejas, kas var pavērt jaunu attīstības virzienu – esiet atvērts, bet saglabājiet veselo saprātu.
Dvīņi, 21. maijs–20. jūnijs
Iespējama paaugstināta jūtība pret apkārtējiem stimuliem – lielas cilvēku masas, skaļi pasākumi vai nekārtība var radīt diskomfortu. Jūsu enerģijas līmenis var būt svārstīgs, tāpēc ieteicams strukturēt savu dienas kārtību un veidot skaidru plānu. Šis ir piemērots laiks, lai ieviestu disciplīnu, noteiktu prioritātes un atsijātu lieko. Nepārslogojiet sevi ar informācijas apmaiņu – dažkārt klusēšana ir lielāka gudrība nekā pārāk liela atklātība.
Vēzis, 21. jūnijs–22. jūlijs
Jūsu iekšējā balss šobrīd ir spēcīga un precīza. Intuīcija var kļūt par vērtīgu ceļvedi, ja tai pievēršat pietiekamu uzmanību. Saskaroties ar izaicinājumiem, svarīgi saglabāt mieru un neuztvert notikumus pārāk personīgi. Emocionālā noturība būs atslēga harmonijai. Pievērsiet uzmanību savam fiziskajam stāvoklim – profilaktiska vizīte pie ārsta vai dzīvesveida pārskatīšana var izrādīties tālredzīgs lēmums. Ja esat uzņēmies pārāk daudz, atpūtai jābūt ne mazāk būtiskai kā darbam.
Lauva, 23. jūlijs–22. augusts
Šomēnes var nākties balansēt starp saviem pienākumiem un personīgajām vajadzībām. Apkārtējie var izvirzīt dažādas prasības, un jums var šķist, ka tiekat rauts uz visām pusēm. Svarīgi izveidot skaidras robežas – noteikt, kur beidzas darbs un sākas privātā telpa. Iespējams, atgriezīsies kāds jautājums no pagātnes, kuru nāksies risināt tagad. Centieties nevilkt laiku, bet izturēties pret situācijām ar noteiktību un iekšēju mieru.
Jaunava, 23. augusts–22. septembris
Iekšējā nepieciešamība pēc klusuma un vientulības būs izteiktāka nekā citkārt. Šis ir labs periods pārdomām, koncentrētam darbam un sevis sakārtošanai. Jūsu intuīcija būs asa, tādēļ tai var uzticēties. Ideālisms var pastiprināt jūsu prasīgumu pret sevi un citiem – iemācieties atšķirt būtisko no otršķirīgā. Novērtējiet tuvinieku atbalstu un rūpes. Ikdienas ritmā ieplānojiet brīžus, kuros prāts var nomierināties – meditācija vai vienkārša klusuma baudīšana var būt ārkārtīgi vērtīga.
Svari, 23. septembris–22. oktobris
Svarīgi saglabāt iekšējo kārtību un sekot uzdevumu dabiskajai secībai – nesteidzieties un nemainiet plānus impulsīvi. Iespējamas nesaprašanās ar partneriem vai kolēģiem, taču pārdomāta attieksme un mierīga komunikācija palīdzēs izvairīties no eskalācijas. Finansiālajos jautājumos esiet apdomīgi un izvairieties no nepārdomātiem tēriņiem. Šis ir laiks, lai risinātu ilgstošas vai atliktas problēmas, īpaši saistībā ar ģimenes vai mājas jautājumiem.
Skorpions, 23. oktobris–21. novembris
Novembris ir piemērots, lai noslēgtu procesus, kuri vairs nesniedz pienesumu jūsu dzīvē. Attīriet savu vidi – gan fiziski, gan garīgi. Domu sakārtošana būs tikpat svarīga kā attiecību pārskatīšana. Emocionālā jūtība var pastiprināties, taču neļaujiet tai noteikt jūsu rīcību. Mēneša gaitā iespējamas izmaiņas plānos, tāpēc elastība būs jūsu sabiedrotā. Vārdiem šomēnes ir īpašs spēks – lietojiet tos apdomīgi, lai neizraisītu nevēlamas sekas.
Strēlnieks, 22. novembris–21. decembris
Šomēnes jūsu enerģija būs spilgta un pamanāma. Tā ir iespēja realizēt ieceres, kas sniedz gandarījumu un sajūtu, ka virzāties savā ceļā. Tomēr vēlme pēc neatkarības var radīt spriedzi attiecībās – būtiski atrast līdzsvaru starp personīgo telpu un atbildību pret citiem. Iespējami arī greizsirdības uzplūdi no apkārtējo puses, tāpēc saglabājiet caurspīdīgumu un skaidrību savos nodomos. Jauns projekts vai ideja var gūt negaidītu atbalstu.
Mežāzis, 22. decembris–19. janvāris
Šis mēnesis var radīt pastiprinātu nemieru par nākotni – par izvēlēm, atbildību un to, kurp virzās jūsu dzīves ceļš. Ieteicams pievērst uzmanību fiziskajai un emocionālajai labsajūtai – atpūtai ir jābūt tikpat nozīmīgai kā darbam. Iespējami izaicinājumi, kas prasīs ātru un atbildīgu rīcību. Esiet vērīgs un sadarbojieties ar citiem, nevis izvēlieties konfrontāciju. Ceļu satiksmē esiet īpaši piesardzīgs – uzmanība var novērst nepatikšanas.
Ūdensvīrs, 20. janvāris–18. februāris
Jautājumi par identitāti, attiecībām un savstarpējo līdzsvaru būs priekšplānā. Iespējams, būs nepieciešams pārdomāt, cik daudz sevis dodat citiem un vai tas nav uz pašcieņas vai personīgās brīvības rēķina. Vienlaikus jāizvērtē arī savs ieguldījums – vai nejauši nepārspīlējat ar individuālismu. Izvairieties no varas spēlēm attiecībās. Iespējama dalība sabiedriskā vai kultūras pasākumā – neatsakieties no jaunas pieredzes, kas var pavērt jaunu skatu uz sevi.
Zivis, 19. februāris–20. marts
Pārmaiņas ienāk jūsu dzīvē kā svaigs gaiss. Var rasties skaidrība, ko līdz šim aptumšoja šaubas vai nogurums. Šis ir laiks, kad atgūstat savu spēku un sajūtu par virzienu, kurā vēlaties doties. Būs svarīgi saglabāt autentiskumu – būt sev pašam pat tad, kad apkārtējie vēlas ko citu. Iespējams, kaut kas būs jāatlaiž, taču jūs nezaudējat būtisko – savu iekšējo brīvību. Tā būs jūsu stiprākais balsts turpmākajiem soļiem.
