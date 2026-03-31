Latvijas futbola izlase šovakar mačā par vietas saglabāšanu UEFA Nāciju C līgā "Skonto" stadionā Rīgā uzņems Gibraltāru.
Sākums 19.00, tiešraide kanālā LTV7. Pirmajā spēlē viesos mūsējie bija pārāki ar 1:0. Vienīgos vārtus otrajā puslaikā ar paša nopelnīto 11 metru soda sitienu guva Vladislavs Gutkovskis. Uzvarētāji divu spēļu summā spēlēs Nāciju C līgā, zaudētājiem jāsamierinās ar cīņām vājākajā D līgā.
Martā savā laukumā Latvijas izlase spēlējusi ļoti reti, jo sagatavot dabisko laukumu šajā gada laikā ir dārgi un arī liels risks pamatīgi sabojāt zālienu, bet izlasēm atbilstošas kategorijas mākslīgā seguma laukumu mums nemaz nav. Rīgā mūsējie 2021. gada martā uzņēma Melnkalni un pirms tam bija spēle 2005. gadā pret Luksemburgu, abi mači notika "Skonto" stadionā. Aizvadītajā mēnesī laikapstākļi bijuši ļoti pateicīgi, lai laukuma kvalitāte stipri neciestu. Šodien Rīgā būs vēl viena starptautiska futbola spēle – Latvijas U-21 izlase Eiropas čempionāta kvalifikācijā Daugavas stadionā Rīgā tiksies ar Ziemeļīriju. Mača sākums 14.00. Pagājušajā nedēļā viesos U-21 puiši izbraukumā cīnījās neizšķirti 1:1 ar Gruziju (Markuss Strods). Pēc sešām spēlēm mūsējie ar pieciem punktiem grupā ir pirmspēdējie piektie, bet ziemeļīri ar septiņiem ieņem trešo vietu. Latvijas U-19 izlase Eiropas čempionāta atlases elites kārtā ar 0:3 zaudēja Čehijai un Dānijai, šodien pēdējais mačs pret Beļģiju.
