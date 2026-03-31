Rēzeknes domes priekšsēdētāja amatu no tā atstādinātais Aleksandrs Bartaševičs ("Kopā Latvijai") pagājušajā piektdienā tomēr nebija gatavs atdot savam partijas biedram Jānim Tutinam, kurš kā mēra vietnieks jau gandrīz divus mēnešus pilda priekšsēdētāja pienākumus.

A. Bartaševičs domes sēdē, kurā jau bija iekļauts jautājums par jauna priekšsēdētāja ievēlēšanu, norādīja uz uzsāktajiem tiesvedības procesiem. Viņš ir vērsies tiesā gan par to, ka viņam liegta speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam, gan par viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Raimonda Čudara ("JV") rīkojumu viņu atstādināt no amata. Ministrs rīkojumu pamatoja ar likuma "Par valsts noslēpumu" un Pašvaldību likuma pārkāpumiem.

Domei jauns priekšsēdētājs jāievēl ne vēlāk kā 10. aprīlī, jo tad paies divi mēneši, kopš pašvaldību vada vietnieks J. Tutins. Viņš pielaidi valsts noslēpumam ir saņēmis un varētu pilnvērtīgi pildīt pašvaldības vadītāja pienākumus.

