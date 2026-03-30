Pēc triumfa Hurgadas viesnīcas rīkotajā skaistumkonkursā šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece Magone Liedeskalna nolēmusi nevilcināties un metusies jaunā dēkā. Viņa atsaukusies kāda mīklaina ārzemnieka aicinājumam tikties klātienē, kurš noskatījis sievieti konkursa laikā.
Abas puses bija noskaņotas rīkoties strauji, tādēļ tikšanās tika norunāta tūlīt pat – tās pašas dienas vakarā. Lai gan sākumā valdīja neliela neveiklība, gaisotne ātri vien kļuva rotaļīga. Magone, demonstrējot pašpārliecinātību, neskopojās ar atzinīgiem vārdiem par pavadoņa vizuālo tēlu un patīkamo aromātu, pamanot, ka polis Janceks ir īpaši saposies.
Drīz vien abi vienojās par vakara turpinājumu romantiskā gaisotnē, ko pati Magone komentēja šādi: "Ko mums gaidīt 44 gadu vecumā? Mums vēl ir jaunība – otrā jaunība. Pasaule, karstums, lielpilsēta. Kāpēc nē?"
Vakaram ritot dejās un nepiespiestās sarunās, starp abiem uzvirmoja simpātijas. Tomēr deju laikā parādījās pirmās raksturu sadursmes. Janceks, kurš, kā izrādījās, ir profesionāls Latīņamerikas deju skolotājs, norādīja uz Magones vēlmi kontrolēt procesu: "Mums ir jāatrod saikne. Tu centies mani vadīt, tev jāļauj vadīt man."
Šis aizrādījums trāpīja tieši mērķī, jo arī iepriekšējie pielūdzēji sievietei pārmetuši nespēju pilnībā uzticēties partnerim. Mēģinot iemācīt Magonei plastiskas kustības prom no apkārtējo acīm, Janceks vēlreiz atgādināja: "Necenties mani vadīt, seko manam ķermenim."
Magonei šāda lomu sadale izrādījās pārbaudījums, un viņa atzina: "Man ir grūti." Tomēr deju pasniedzējs nepiekāpās, aicinot uz pilnīgu paļāvību: "Tev pašai nekas nav jādara. Tikai seko."
Šī iepazīšanās aizsākās tieši skaistumkonkursā, kur Magones sniegums apbūra ārzemnieku tiktāl, ka viņš uzreiz uzdrošinājās lūgt viņas kontaktinformāciju.
