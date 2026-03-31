Itālijā netālu no Parmas Manjāni-Rokas fonda muzejā nozagtas Anrī Matisa, Ogista Renuāra un Pola Sezana gleznas, svētdien pavēstīja policija.
Zādzību veikuši četri maskās tērpti vīrieši, kas iekļuvuši fonda villā, vēsta telekanāls "Rai". Zādzība notikusi pirms nedēļas naktī no svētdienas uz pirmdienu, bet plašāka sabiedrība par to tiek informēta tikai tagad. Nozagts Renuāra darbs "Zivis", Sezana "Klusā daba ar ķiršiem" un Matisa "Odaliska terasē", vēsta Itālijas mediji. Darbu vērtība ir vairāki miljoni eiro. Visa zādzības operācija ilga mazāk nekā trīs minūtes, un, pēc likumsargu teiktā, tā bija labi plānota un organizēta. Kā ziņo Itālijas mediji, zagļus acīmredzot izbiedēja signalizācijas sistēma. Ceturto gleznu, ko viņi esot plānojuši nozagt, viņi atstāja muzeja telpās. Pašlaik policija pārbauda muzeja, kā arī blakus esošo īpašumu videonovērošanas kameru ierakstus. Manjāni-Rokas fondā, kas atrodas 20 kilometrus no Parmas, glabājas mākslas vēsturnieka Luidži Manjāni kolekcija, kurā ir arī Dīrera, Rubensa, van Deika, Goijas un Monē darbi. Fonds tika dibināts 1977. gadā.
