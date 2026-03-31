Franču "Art Deco": ar asprātību un greznību

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā līdz 17. maijam ir apskatāma izstāde "Art Deco – līdz mūsdienām. Dizains un amatniecība Francijā", kuras nosaukums vien patīkami satrauc un paātrina sirdspukstus mākslas un interjera mīļotājiem.
Šajā laikā, kad pasaulē zūd un tiek iznīcinātas gadsimtiem senas tautu kultūras un atšķirības (te vairāk domājot Ukrainu un globālo pasauli kopumā), Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs piedāvā ielūkoties franču mākslas artefaktos, kas tapuši no pagājušā gadsimta pirmās puses līdz mūsdienām un balstās uz "Art Deco" mākslinieku, dizaineru un amatnieku auglīgo kopradi. Tas silda mūsu sirdis, jo amatniecības meistardarbi un dekoratīvā māksla Latvijā ir mīlētas visos laikos.
Ekspozīcijā pirmām kārtām tiek uzsvērta katra eksponāta vienreizējā mākslinieciskā kvalitāte un amatnieciskā meistarība. Izstādē pārstāvēti slaveni franču dizaineri, mākslinieki un arhitekti. Kuratore ir Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja Inese Baranovska, un izstādes dizainers ir mākslinieks Artūrs Analts.
Mēbelēs iestrādātie smalkumi
Skatoties uz Žana Kamila Belēga dizaina mēbeļu sēriju "Aviācija" (1937), kur krēslu tekstilā ir attēlota debess aina ar putniem un mazu baltu lidmašīnu, itin viegli var iztēloties, kā franču lēdijas un džentlmeņi uz terases, dārzā vai pludmalē malko vieglu vasaras vīnu. Tie ir krēsli, kas stāsta par atpūtu, brīvbrīžiem dabā un lieliskiem laika apstākļiem.
Eleganci, luksusa iespaidu un pārsteigumu rada Silvēna Dibisona klubkrēsls "Naivā burvība" (1991), kur izmantota spīdīga āda un tērauda spirālveida kājas. "Art Deco" stilam vispār ir raksturīgi labi un dārgi materiāli un greznība, bet šis krēsls līdzās tā kvalitātei izraisa arī pozitīvas emocijas, smaidu un interesi noliekties, lai redzētu, kādi noslēpumi ir iestrādāti krēsla kājās. Tie ir metamie kauliņi, čūska un… kas cits. Dizainera fantāzijas lidojums ir materializējies klubkrēsla kājās. Eksponāts liecina par izsmalcinātu gaumi un spēju iestrādāt mēbelē dzirkstošas asprātības.
Līdzās esošais galdiņš "Smaids", uz kura biezās stikla virsmas ir vieta pāris kafijas tasēm vai dažām vīna glāzēm, pievērš uzmanību ar savas konstrukcijas vizuālo vieglumu, formas saturiskumu un slaidajām garajām kājām, kuru "pēdiņas" atgādina maza izmēra puantes. Ieskatoties galdiņa centrā, atklājas noslēpums – Monas Lizas attēls. Šo eksponātu var iemīlēt, to iztēlojoties telpā, kur gaisma no loga kopā ar stikla virsmu veido caurspīdīgu apļveida starojumu, bet galda formas met vieglas ēnas, padarot šo mēbeli divkārši skaistu. Kā spilgti un sarkani fokusa punkti acis piesaista trīs koši ziedi, ieausti Raula Difī krēslu "Parīze" (1933) gobelēna atzveltnēs, kas attēlo Sendenī vārtus un Elizejas laukus.
Gleznieciskais un košais tekstils
20. gs. 20. un 30. gados tekstils Francijā bija nozīmīgs interjera un modes elements, kas atspoguļoja eleganci, modernismu un iznesīgumu. Kontrastējošas un piesātinātas krāsas – melns, zelts, sudrabs; dziļi toņi – tumši zils, bordo, smaragda zaļš, kombinēti ar metālisku spīdumu, – radīja krāšņuma, greznības, lepnības un bagātības iespaidu.
Izstādē tekstils kā vizuālās mākslas veids ir pārstāvēts visbagātīgāk. Ekspozīcijas sākumā ir Šarla Martēna lielformāta gobelēns salīdzinoši mierīgos toņos "14. jūlija svētki ciematā" (1939). Tas ataino jautras Bastīlijas ieņemšanas svinības ar muzikantiem, dejotājiem un bufetes galdu. Gobelēna unikalitāti izceļ tā gleznieciskums.
Glezniecība spilgti izpaužas arī Luī Bilotē gobelēnā "Jātnieku izbraukšana" (1937) , kas veidots graciozā, antīkā, figurālā kompozīcijā uz ainavas fona. Tas ir izteiksmīgs piemērs "Art Deco" perioda tekstilmākslai, kas apvieno dekoratīvu izteiksmi ar stilizētu kompozīciju. Gobelēnā ieaustie jātnieki, sievietes, zirgi un suņi redzami nedaudz mitoloģiskā un idealizētā vidē. Cilvēku apģērbu drapērijās vērojamas bagātīgi ieaustas dzijas toņkārtas, kas veido apbrīnojamu krāsu paleti un plūdumu.
Spilgtās, košās un kontrastainās krāsās ekspozīcijā apskatāmi aizslietņi. Tie satur gan abstraktus un filozofiskus motīvus, gan krāšņus eksotiskus skatus. Spilgts piemērs ir Leoneto Kapiello kamīna aizslietnis "Papagaiļi" (1925), kas iezīmē tropu putnu motīvu aktualitāti "Art Deco" mākslā. Žana Lirsā "Aizslietnis" (1925) pārsteidz ar moderno kompozīciju un abstraktiem tēliem, kur milzīgs vīnogu ķekars atgādina ķēžu rindas, bet dejojoša cilvēka siluets izausts ar melnas līnijas palīdzību, atsedzot tikai vienu ķermeņa pusi.
Izstādē ievērojamu daļu aizņem stikla vāzes, kas novietotas uz izgaismotas organiskā stikla virsmas un ir izlase no uzņēmēja, viena no Rietumu bankas dibinātājiem Leonīda Esterkina ģimenes privātkolekcijas. Tās 20. gadsimta pirmajā pusē radītas slavenajā franču manufaktūrā "Daum Nancy", ko raksturo izcila kvalitāte, estētiskas formas, ģeometriski rotājumi un krāšņu augu, ziedu un putnu motīvi.
Iedvesmojošais stils
"Art Deco" mākslas darbi dzīvi un telpas padara interesantākas, krāsainākas un greznākas. Šie priekšmeti liecina par luksusa dzīvi, spilgti parādot, ka mūsu globālajā un standartizētajā pasaulē aizvien nozīmīgāka vieta ir roku darba kvalitātei, izcilai amatnieku, dizaineru un profesionāļu radošajai sinerģijai. Ekspozīcijā redzamās mēbeles, vāzes un gobelēni, lai arī radīti pirms 100 gadiem, ir aktuāli arī mūsdienās, iedvesmojot brīvībai, greznībai un šarmam.
"Mēs katru izstādes objektu izceļam kā artefaktu," teic kuratore Inese Baranovska. "Akcents nav interjera elementi, bet gan tur redzamo priekšmetu unikālais un amatnieciskais smalkums. Izstādē tiek uzsvērta katra eksponāta vienreizējā mākslinieciskā kvalitāte un amatnieciskā meistarība, ietverot vēsturiski nozīmīgus Francijas dizaina un amatniecības paraugus no "Art Deco" perioda līdz mūsdienām. Mēs rādām "Art Deco" tradīciju pēctecību 20. un 21. gadsimtā."
Brīvība, skaistums un šarms
- "Art Deco" (no franču "art décoratif") ir grezns, eklektisks dizaina stils, kas radās 20. gs. 20. gados Parīzē un dominēja līdz Otrajam pasaules karam. Tas simbolizē modernismu, šiku un tehnoloģisko progresu, apvienojot ģeometriskas formas, dārgus materiālus un izteiksmīgus kontrastus. Stils aptvēra arhitektūru, interjeru, modi un mākslu.
- Izstāde tapusi sadarbībā ar "Mobilier national" (Francijas Nacionālais mēbeļu fonds), Francijas institūtu Latvijā un Francijas vēstniecību Latvijā.
- Francijas Nacionālais mēbeļu fonds ar vairāk nekā 340 darbinieku ir valsts institūcija, tas atbalsta mākslu un amatniecību kopš 17. gadsimta.
