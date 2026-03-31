ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien draudējis iznīcināt Irānas naftas eksporta centru Hārkas salā, naftas urbumus un elektrostacijas, ja Teherāna drīzumā nepanāks vienošanos par kara izbeigšanu.
Tramps savā sociālajā tīklā "Truth Social" rakstīja, ka ASV veic "nopietnas diskusijas" ar "saprātīgāku režīmu" Teherānā. "Ir panākts liels progress, bet, ja kaut kādu iemeslu dēļ drīzumā netiks panākta vienošanās (..) un ja Hormuza šaurums netiks nekavējoties atvērts biznesam, mēs noslēgsim savu jauko "uzturēšanos" Irānā, uzspridzinot un pilnībā iznīcinot visas viņu elektrostacijas, naftas urbumus un Hārkas salu (un, iespējams, visas atsāļošanas iekārtas!)," brīdināja Tramps.
