Kamēr Eiropas hokeja čempionātos pilnā sparā rit "play off" cīņas, bet Ziemeļamerikā tās vēl nav pat sākušās, tikmēr Latvijas hokeja izlase kā viena no pirmajām sākusi vairāk nekā sešu nedēļu ilgu gatavošanās maratonu pasaules čempionātam, kas 15. maijā sāksies Cīrihē un Frīburgā.
Vairāki traumētie
Valstsvienības ģenerālmenedžerim Rūdolfam Kalvītim, kurš atbild par komunikāciju ar spēlētājiem, un galvenajam trenerim Harijam Vītoliņam šis solās būt izaicinājumu pilns pavasaris. Olimpiskajā sezonā hokeja bijis daudz, un ir tikai pašsaprotami, ka ne visi labākie būs ar mieru piedalīties pasaules čempionātā, kas ilgs līdz maija beigām. Turklāt šajā "biznesā" savu lomu spēlē arī veselības likstas. "Katru gadu ir savi izaicinājumi, bet neteikšu, ka šis pavasaris man ir sarežģītāks. Interesantāks noteikti, jo sezona bijusi piepildīta ar lieliem turnīriem. Mēs gatavošanos sākam ar trim maiņām, šobrīd sastāvs ir daudz jaunāks, pat ļoti jauns, ja salīdzina ar iepriekšējiem gadiem. Spēlētāji nāks klāt pakāpeniski, atkarībā no tā, kā viņu komandām sekmēsies izslēgšanas spēlēs. Diemžēl jau tagad zināms, ka traumu dēļ izlasei nepalīdzēs uzbrucēji Dans Ločmelis, Anrī Ravinskis un Martins Laviņš, kuri pasaules čempionātā spēlēja pērn," "Latvijas Avīzei" teic Rūdolfs Kalvītis. Traumas dēļ kandidātu vidū nebūs arī Fēliksa Gavara, kurš pasaules čempionātā spēlēja aizpērn.
No 19 spēlētājiem, kuri šobrīd ir kandidātu sarakstā, pasaules čempionātu pieredze ir septiņiem, savukārt no Milānas olimpiskā sastāva šobrīd ir tikai divi – aizsargs Ralfs Freibergs un uzbrucējs Renārs Krastenbergs. "No Eiropā spēlējošajiem kādu īpašu atteikumu mums šobrīd nav, savukārt ziemeļamerikāņus pagaidām vēl nebakstām, zvanīšu viņiem tad, kad sezona klubos tuvosies beigām," sola ģenerālmenedžeris.
Gaidīs atbildes no Ziemeļamerikas
Iepriekšējo divu gadu Stenlija kausa ieguvēja Floridas "Panthers" šopavasar sezonu noslēgs jau pēc NHL regulārā čempionāta un par kausu necīnīsies, tomēr ir maz ticams, ka Uvis Balinskis spēlēs Šveicē. Pirmkārt, viņš šobrīd ārstē kājas lūzumu, otrkārt, ap čempionāta laiku Uvja ģimenē gaidāms pirmdzimtais. Ārstu aprūpē joprojām ir arī Rodrigo Ābols, kurš kājas traumas dēļ nepiedalījās jau olimpiskajās spēlēs. Stenlija kausu izcīņā pavisam noteikti piedalīsies Zemgus Girgensons, ļoti iespējams, arī abi vārtsargi Artūrs Šilovs un Elvis Merzļikins, savukārt Teodoram Bļugeram sezona gan būs cauri līdz ar NHL pamatturnīra beigām, jo Vankūvera šogad ir vājākā līgas komanda. "Skatīsimies, kādi būs spēlētāju lēmumi.
Par Rodrigo Ābolu ir cerību stariņš, ka viņš pagūs atkopties, taču spekulēt un priekšlaicīgi paredzēt es negribu.
Ar NHL spēlētājiem runājām olimpiādē, izteicām vēlmi, ja ir iespēja atbaukt, brauciet, palīdziet, izlasei tas ir ļoti svarīgi. Bļugers šosezon traumas dēļ ir spēlējis salīdzinoši maz. No vienas puses, šis ir tas gads, kad viņam nebūtu nekas pret sezonas paildzināšanu, bet, no otras puses, šis viņam ir arī tā saucamais līguma gads (beidzas līgums un jāslēdz jauns. – G. N.). Tas ir arguments, ko spēlētāji bieži vien pasaulē izmanto, lai atteiktu, bet cik dzirdēts, tad Vankūvera ir ieinteresēta Tedi paturēt," spriež Kalvītis.
Tikmēr Amerikas Hokeja līgā (AHL) par Kaldera kausu cīnīsies Sandis Vilmanis un Eduards Tralmaks, kuri ir savu komandu uzbrukuma līderi.
Iespēja jaunajiem
Nespēlējot vieniem, iespēja tiks citiem, un novārtā nav atstāts arī vietējais hokejs, kurā šobrīd notiek ļoti interesanti pusfināla dueļi. Jelgavas "Zemgale/LBTU" un "Liepājas Hokeja komanda" pēc četrām spēlēm uzvaras dalījušas uz pusēm, savukārt "Mogo/RSU" pēc trim mačiem bija iedzinējos ar 1:2 pret Kijivas "Capitals". "Sekojam arī Latvijas hokejam, šogad pārbaudes turnīros mums jau bija kandidāti no vietējiem klubiem un arī tagad nesakām, ka nebūs. Tāpat tas attiecas arī uz labākajiem junioriem, piemēram, Bruno Osmani, kurš šobrīd spēlē Zviedrijas U-20 čempionātā. Skatīsimies, kāda veidosies situācija ar sastāvu, un, ja būs nepieciešams, tad dosim iespēju arī viņiem," atklāj Kalvītis.
Šobrīd jautājuma zīme ir arī par vārtsargu trenera Artūra Irbes dalību, jo viņam gaidāms ģimenes pieaugums. Jau vakar pirmajā oficiālajā treniņā uz ledus bez Vītoliņa kāpa arī palīgi Lauris Dārziņš, Sandis Ozoliņš un Raimonds Vilkoits, bet Peteri Nummelins pievienosies pēc tam, kad beigsies sezona Šveices klubā.
Latvijas izlase līdz pasaules čempionātam aizvadīs astoņas pārbaudes spēles, pirmās divas 8. un 9. aprīlī Rīgā pret Austriju.
Latvijas izlases kandidāti
- Vārtsargi – Bruno Brūveris, Emīls Vītols
- Aizsargi – Ralfs Freibergs, Arvils Bergmanis, Sandis Smons, Nauris Sējējs, Bogdans Hodass, Gustavs Ozoliņš, Rihards Simanovičs
- Uzbrucēji – Renārs Krastenbergs, Deniss Smirnovs, Gļebs Prohorenkovs, Klāvs Veinbergs, Rihards Melnalksnis, Kristaps Skrastiņš, Oskars Lapinskis, Raimonds Vītoliņš, Rainers Rullers, Rodžers Bukarts
