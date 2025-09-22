24. septembrī Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas vadošie speciālisti bez maksas konsultēs 36 galvas asinsvadu aneirismas riska pacientus.
Veicinot izpratni par galvas asinsvadu aneirismām, to riskiem, diagnostikas un ārstēšanas iespējām, 2025. gada 24. septembrī no plkst. 10 Austrumu slimnīcas vadošie neiroķirurģijas, invazīvās radioloģijas un asinsvadu ķirurģijas speciālisti sniegs izglītojošas bezmaksas konsultācijas 36 riska grupu pacientiem. Iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta, zvanot darbdienās no plkst. 8 līdz 17 pa tālruni 60009970.
Aneirisma ir patoloģisks galvas smadzeņu asinsvadu sieniņas iztilpums, kas veidojas dzīves laikā dažādu faktoru ietekmē – visbiežāk tā ir smēķēšana, paaugstināts asinsspiediens, ateroskleroze –, bet dažkārt to rašanos sekmē infekcijas vai asinsvadu ievainojumi. Līdz 10% gadījumos galvas asinsvadu aneirismas tiek pārmantotas.
Augstāki aneirismas riska rādītāji tiek novēroti ģimenēs, kur kādam no ģimenes locekļiem jau ir diagnosticēta aneirisma, kā arī gadījumos, kad pastāv noteiktas ģenētiskas saslimšanas, piemēram, autosomāli dominanta policistisko nieru slimība (ģenētiska slimība, kad nierēs veidojas vairākas cistas, slimība tiek mantota autosomāli dominanta veidā, t. i., pietiek ar vienu bojātu gēnu kopiju no viena vecāka, lai slimība attīstītos), Ehlersa-Danlosa sindroms (ģenētiska saistaudu slimība, kas ietekmē ādu, locītavas un asinsvadus, izraisot ādas elastības palielināšanos, locītavu pārmērīgu kustīgumu un citus saistaudu traucējumus) vai 1. tipa neirofibromatoze (ģenētiska slimība, kurai raksturīga labdabīgu audzēju, neirofibromu, veidošanās nervu sistēmā un uz ādas, kā arī dažādi citādi anatomiski un funkcionāli traucējumi).
Parasti aneirismas diagnosticē 40–60 gadu vecumā, biežāk sievietēm. Aneirismas sastopamas ap 3,2% iedzīvotāju, Latvijā šo cilvēku ir aptuveni 40 000.
Laikus nediagnosticēta un neārstēta galvas asinsvadu aneirisma ir ievērojams risks pacienta dzīvībai.
Tipiskākie simptomi, kuri, iespējams, varētu liecināt par to, ka pacientam ir galvas smadzeņu neplīsusi aneirisma, ir galvassāpes; ja aneirisma ir plīsusi, pacienti sāpes raksturo kā "pēkšņas un stiprākās līdz šim dzīvē piedzīvotās", kuru gadījumā nepalīdz pretsāpju medikamenti, ietekmēta redze, attēla dubultošanās, acu zīlīšu diametra asimetrija, galvas reiboņi, muskuļu spēka izmaiņas. Ir gadījumi, kad aneirisma var būt par iemeslu išēmiskam smadzeņu insultam, kā arī citi retāk sastopami simptomi.
"Aneirismas ilgstoši var palikt asimptomātiskas, ļoti bieži neplīsušas aneirismas ir nelielas izmēros – līdz 3 mm – un tiek atklātas nejauši, veicot galvas smadzeņu izmeklējumu kāda cita iemesla, parasti ilgstošu galvassāpju dēļ. Bīstamākā šīs slimības izpausme ir tieši aneirismas plīsums, tāpēc ļoti būtiska ir savlaicīga diagnostika," uzsver Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas neiroķirurgs asociētais profesors Kaspars Auslands.
Aneirismu diagnosticē, veicot galvas smadzeņu magnētiskās rezonanses angiogrāfiju vai arī datortomogrāfijas angiogrāfijas izmeklējumu.
Par riska pacientiem tiek uzskatīti:
- pacienti, kuriem kādam no ģimenes locekļiem ir diagnosticēta aneirisma vai pirmās pakāpes radiniekiem ir zināms subarahnoidāls asinsizplūdums ar aneirismas plīsumu;
- pacienti, kuriem bijis subarahnoidāls asinsizplūdums un ir zināma cita novietojuma neplīsusi maisveida aneirisma;
- pacienti ar hroniskām galvassāpēm un augstu arteriālo spiedienu (rekomendē izslēgt galvas asinsvadu aneirismas);
- pacienti ar zināmu galvas asinsvadu aneirismu, kas palielinās atkārtotajos kontroles izmeklējumos;
- pacienti ar konstatētu neregulāras formas galvas asinsvadu maisveida aneirismu izmērā virs 5 mm.
