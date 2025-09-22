Skatoties filmas par snaiperiem, šķiet, ka raidīt šāvienu kilometra attālumā nav liela māksla. Galvenais – nomaskēties, nogulties, nospiest sprūda mēlīti, un viss notiek.
Tomēr ikviens, kas iemēģina spēkus tālšaušanā, atklāj, ka tā pat nav trešdaļa no veiksmīga šāviena. Lai apgūtu šīs iemaņas, kas var būt vērtīgas arī valsts aizsardzībā, Ādažu poligonā jau ne pirmo reizi tikās mednieki.
Trenēties un apzināt riskus
17. un 18. augustā Ādažu militārajā poligonā norisinājās jau par tradīciju kļuvusī tālšaušanas nodarbība medniekiem "Vienoti valstij". To kopīgiem spēkiem organizē Latvijas Mednieku savienība un Nacionālie bruņotie spēki. Kopš 2022. gada sākuma, kad Krievija veica iebrukumu Ukrainas teritorijā, Latvijā īpaši aktualizējies valsts aizsardzības jautājums, domājot arī par katra paša spēju tajā iesaistīties. Rēķinoties, ka mednieki ir gana liela sabiedrības daļa, kas sevi par personiskiem līdzekļiem spēj apgādāt ar ieročiem, munīciju, nakts redzamības, termālā spektra ierīcēm un citu aprīkojumu, kļuva svarīgi viņus iepazīstināt ar militāro vidi. Mednieku kopiena to uztvēra ar atsaucību, jo ieguvēji no pasākuma ir visi. Latvijas sabiedrībā izplatās praktiskas zināšanas par valsts aizsardzību, turklāt nepieciešamās iemaņas tiek trenētas reālos apstākļos. Medniekiem ir iespēja izpētīt savas un sava aprīkojuma spēju robežas, uzzināt, ko nozīmē šaušana tālās distancēs, un arī apzināties tās riskus.
Jā, šim pasākumam nav nepieciešams specializēts aprīkojums. Mednieki tika aicināti ierasties ar savām medībās lietotajām karabīnēm. Šaušanas distances nudien iespaidīgas – sākot no klasiskajiem un visiem ierastajiem simt metriem un beidzot ar kilometru. Medību apstākļos šāvienu tik tālā distancē kā kilometrs vai pat puskilometrs neraida, tādēļ medniekam tā ir visnotaļ interesanta pieredze. Tālšāvēji mēdz teikt – jo vairāk trenējies, jo mazāk gribas riskēt ar tāliem šāvieniem medībās, tāpēc ka sāc apzināties, cik daudz kas var noiet greizi. Šeit, poligonā, kur mērķi ir no papīra vai metāla, var eksperimentēt drošos apstākļos un mācīties no pieredzējušiem kolēģiem.
Kvalitatīva tehnika redzamībai naktī
Tehnoloģijas attīstās visās dzīves jomās, un arī medniecība un sporta šaušana neatpaliek. Kādreiz termālās un digitālās ierīces bija kas ekskluzīvs un piederēja vien dažiem, savukārt tagad tās atrodamas teju katra mednieka somā. Jau kādu laiku pasākums "Vienoti valstij" nav iedomājams bez nakts šaušanas. Dienā notiek semināri un vairākas treniņšaušanas disciplīnas, ietverot pat iespēju mēģināt notriekt dronu. Tajās tiek izmantoti parastie dienas tēmēkļi, savukārt vakarā var izmēģināt modernās tehnoloģijas, kam tumsa nav šķērslis. Šo nakts disciplīnu organizē "Pulsar Latvija" – kvalitatīvu termālo un digitālo ierīču ražotājs, ko mednieki un militāristi pazīst daudzās pasaules valstīs. Varam lepoties, ka jau vairākus gadus ražotāja rūpnīca atrodas Latvijā – Daugavpilī. Kā nesen notikušā seminārā norādīja uzņēmuma valdes loceklis Pāvels Grigorjevs, tas ir Latgales reģiona veiksmes stāsts. Dažu gadu laikā ir izdevies iekārtot plašas un modernas telpas ražošanai, jauno ierīču projektēšanai un testēšanai, radīt jaunas darba vietas un sniegt pienesumu vietējai ekonomikai. Tagad uz daudzām valstīm ceļo kvalitatīvas ierīces ar marķējumu "Ražots Latvijā".
Cik tālu var precīzi šaut tumsā
Šajā reizē naktī šāvējus pārsteidza lietus, kas padarīja apstākļus sarežģītākus, jo mitrums vienādo apkārtējās vides temperatūru un termālajam sensoram kļūst grūtāk atpazīt objektus, taču tas tik un tā netraucēja trāpīt mērķī pat 700 metru distancē. Tālšaušanai lieliski noderēja "Pulsar" tēmēkļos iebūvētais ballistiskais kalkulators, kas automātiski aprēķina tēmēšanas augstuma korekciju, kad ir zināms mērķa attālums. Pasākumā piedalījās arī jaunā medniece Klinta Ivanova. Viņa kopā ar kolēģi Viesturu Arklonu izmēģināja ne vien "Pulsar" termālos tēmēkļus, bet arī stiprinājumus, kas ļauj vienu tēmēkli lietot uz vairākiem ieročiem, neveicot nekādas papildu regulācijas. Protams, lai tas būtu iespējams, jāizdara mājasdarbs. Tas ir, tēmēklis jāpiešauj uz katra ieroča un koordinātu profili jāsaglabā tēmēkļa iestatījumos. Kad tas izdarīts, pēcāk, mainot ieroci, tēmēklī jāizvēlas atbilstošais profils un var sākt šaušanu. Abi mednieki arī pierādīja šo sistēmu darbībā – vispirms Viesturs raidīja trāpīgu šāvienu 500 metru distancē, tad savu tēmēkli uzlika uz Klintas ieroča, un visbeidzot ar pirmo mēģinājumu 500 metru distancē mērķi nogāza arī Klinta. "Dalība šajā pasākumā vienmēr raisa patriotiskas jūtas, sniedz kopības sajūtu un motivē pilnveidot prasmes tālšaušanā, lai nepieciešamības gadījumā tās spētu pielietot," stāsta medniece. "Bija prieks redzēt mednieku gatavību pārbaudīt savas spējas tumsā un interesi iepazīt "Pulsar" produktus. Īpaši patīkami ir redzēt lepnumu par Latvijā ražotu aprīkojumu un saprast, ka tas medniekiem nozīmē daudz."
